Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Премьер-министр Венгрии Орбан прокомментировал спор с Украиной по газу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, 1 октября, что не может принимать во внимание позицию Украины относительно спора по газовому договору российского «Газпрома» и Будапешта.

«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. В компании «Оператор ГТС Украины» отметили, что страна лишилась возможности виртуального импорта газа из Венгрии из-за прекращения транзита.

Делайте ваши поставки: чем обернется ссора Украины и Венгрии из-за газа
И как на этот конфликт реагируют в России и в Евросоюзе

«Премьер-министр (Венгрии. — Ред.) понимает украинские аспекты, но, по его мнению, он должен заботиться об интересах венгерского электората», — указано в сообщении информационного портала 24.hu.

27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 сентября сравнила угрозы украинской стороны с «доносами на соседей» из зависти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, в тот же день подчеркнул, что новый газовый контракт не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли. Он выразил сомнения в том, что какая-либо страна, в том числе Украина, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

Председатель комитета Национального собрания Венгрии, член правящей партии «Фидес» Жолт Немет заявил «Известиям», что претензии, которые Киев предъявляет Будапешту за долгосрочный контракт с «Газпромом», в Венгрии расценивают как нарушение суверенитета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021