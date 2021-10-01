Премьер-министр Венгрии Орбан прокомментировал спор с Украиной по газу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, 1 октября, что не может принимать во внимание позицию Украины относительно спора по газовому договору российского «Газпрома» и Будапешта.

«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. В компании «Оператор ГТС Украины» отметили, что страна лишилась возможности виртуального импорта газа из Венгрии из-за прекращения транзита.

«Премьер-министр (Венгрии. — Ред.) понимает украинские аспекты, но, по его мнению, он должен заботиться об интересах венгерского электората», — указано в сообщении информационного портала 24.hu.

27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 сентября сравнила угрозы украинской стороны с «доносами на соседей» из зависти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, в тот же день подчеркнул, что новый газовый контракт не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли. Он выразил сомнения в том, что какая-либо страна, в том числе Украина, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

Председатель комитета Национального собрания Венгрии, член правящей партии «Фидес» Жолт Немет заявил «Известиям», что претензии, которые Киев предъявляет Будапешту за долгосрочный контракт с «Газпромом», в Венгрии расценивают как нарушение суверенитета.