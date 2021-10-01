Лукашенко отказался говорить о Тихановской в интервью CNN

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал обсуждать представителя оппозиции, бывшего кандидата на высший государственный пост Светлану Тихановскую с корреспондентом Мэттью Чэнсом во время интервью телеканалу CNN. Об этом 30 сентября сообщило агентство «БелТА».

«Значит, про персонаж в женском роде я не буду говорить. Я не воюю с женщинами, и я не хочу характеризовать ее», — сказал он журналисту.

По словам Лукашенко, лидером оппозиции может быть человек, «проживающий в конкретной стране и имеющий другую точку зрения». Он добавил, что знает оппозиционеров в Белоруссии.

«Они на вашей стороне и получают от вас деньги», — заключил он.

В том же интервью Лукашенко указал на бездоказательность обвинений Польши в том, что белорусская сторона способствует расширению потока беженцев на Запад. Он назвал безумством все действия Варшавы.

Вопрос о вхождении Белоруссии в состав России он оценил как выдумку Запада. Тема не стоит на повестке дня, а, по сути, республика уже давно является форпостом Союзного государства, заключил белорусский лидер.

В конце июля Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом, заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, советником Госдепартамента Дереком Шолле и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

На встрече с Байденом Тихановская призвала США помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Байден же сообщил, что Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Лукашенко, начались акции протеста. Тихановская и ее сторонники не признали результаты голосования. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной. Сама Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.