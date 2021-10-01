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Минфин спрогнозировал шестикратное снижение спроса на нефть

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Министерство финансов РФ допустило многократное снижение мирового спроса на нефть, если западные страны заключат соглашения о декарбонизации. Об этом говорится в опубликованном 1 октября докладе ведомства «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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«Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — сказано в документе.

Как уточняют специалисты, по предварительным оценкам, спрос на нефть в 2050 году может упасть в четыре-шесть раз по сравнению с показателями 2019 года.

Вместе с этим в докладе приводятся прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым цены на черное золото могут снизиться к 2030 году до $35 за баррель, а к 2050-му — до $25.

Отмечается, что уже сейчас крупные международные инвестфонды начинают рассматривать климатические риски как инвестиционные. В этой связи они предпочитают отказываться от финансирования добычных проектов в отдельных секторах и хотят сокращать инвестиции в ископаемое топливо.

По мнению специалистов Минфина, в отдельных случаях решения инвестиционных фондов могут привести к локальному дефициту предложения нефти в мире, а это чревато повышенной волатильностью цен на это ископаемое.

20 сентября заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что до замены углеводородов (нефти, газа и угля) и полного перехода к альтернативной энергетике не только России, но и всему миру еще далеко.

При этом 3 сентября замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что правительство страны может до конца текущего года согласовать и принять стратегию низкоуглеродного развития страны до 2030 года.

В августе в секретариате вице-премьера Андрея Белоусова «Известиям» подтвердили, что власти России начали подготовку к глобальному переходу на альтернативные источники энергии.

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