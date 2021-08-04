В России начали подготовку к переходу на альтернативные энергоносители

Власти России начали подготовку к глобальному переходу на альтернативные источники энергии. Эту информацию в среду, 4 августа, подтвердили «Известиям» в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

В беседе с изданием также отметили, что в настоящее время рассматривается вопрос о создании рабочих групп для подготовки мер по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу.

Ранее в этот день РБК со ссылкой на близкий к правительству источник рассказал о том, что по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина правительство РФ создаст соответствующие рабочие группы, причем их куратором станет Белоусов.

Указывалось, что они должны будут подготовить прогноз до 2050 года и обозначить цели на горизонте 2030 года, при этом увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.

3 июня спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс сообщил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы за счет экспорта водорода в будущем.

26 апреля глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур заявил, что Россия может занять лидирующие позиции по производству «зеленого» водорода. По его словам, российские гидроэлектростанции занимают центральную роль в мировых достижениях по электролизу воды, кроме того, у России имеется большой потенциал для производства солнечной энергии.