Считать между строк: эксперты назвали отрасли с наибольшим темпом роста зарплат

За последние десять лет номинальные зарплаты росли во всех отраслях российской экономики, однако повышались они разными темпами. Больше всего — на 283,6% — увеличился заработок в секторах, которые связаны с производством еды (сельское, рыбное, лесное хозяйства). Это следует из расчетов, которые для «Известий» подготовили эксперты Университета им. Г.В. Плеханова. В топ-5 по темпам роста зарплат вошли также занятые в сферах здравоохранения, образования, металлургии и химической отрасли. Эксперты отмечают, что во многом лидеры рейтинга определяются господдержкой, призванной устранить диспропорции в доходах работников различных отраслей.

Кормильцы и добытчики

По данным Росстата с 2011 по 2021 год (январь-июнь), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране выросла в 2,3 раза и достигла почти 58,8 тыс. рублей . По-прежнему самые высокие доходы у работников, занятых в добыче полезных ископаемых . И даже в этом сегменте есть свои лидеры. При средней номинальной оплате труда в секторе добычи полезных ископаемых 95,6 тыс. рублей оплата труда нефтяников почти в 1,5 раза больше. Выше в 1,5–2 раза, чем в среднем по стране, зарплаты финансистов и страховщиков.

Однако, как указали эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова, за прошедший период в межотраслевом зарплатном неравенстве произошли существенные изменения. Прежде всего это связано с опережающим темпом роста в некоторых секторах. Эксперты университета составили топ-5 отраслей с самыми высокими темпами прироста зарплат за десять лет.

На первом месте рэнкинга расположился сектор , который также связан с добычей, но не нефти, а, если так можно выразиться, «добычей питания». Он включает сельское, рыбное, лесное хозяйства, а также охоту и рыбоводство . За почти десять лет рост зарплат в этом сегменте составил 283,6%.

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Конечно, даже внутри этого сектора оклады неоднородны. Например, занятые в рыболовстве и рыбоводстве, по свежим данным статистики, зарабатывают уже более 108 тыс. рублей.

В сельском хозяйстве , где оплата труда еще далека от средней по стране, активный рост начался с 2012 года, когда государство объявило о необходимости перехода к политике импортозамещения , рассказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

— В 2010–2014 годах средняя номинальная зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве, начала увеличиваться на 3–3,5 тыс. рублей год от года, — сказала она.

По словам эксперта, свой вклад внесли и санкции, существенно повысившие спрос на отечественную продукцию, а введенные меры господдержки для стимулирования производства отдельных видов сельхозпродукции укрепили потенциал отрасли. В целом же, как подчеркнула Ольга Лебединская, господдержка и на федеральном, и на региональном уровнях сыграла большую роль в росте зарплат в секторе производства продуктов питания . Это льготное кредитование, компенсирующие субсидии и другие меры.

Урок зарабатывания

На втором месте рэнкинга — здравоохранение и социальные услуги с показателем роста на 277,1% . Толчком для увеличения зарплат в этой сфере стал майский указ президента от 2012 года, который поставил перед правительством задачу повышения к 2018 году средней оплаты труда врачей до 200% от средней зарплаты в соответствующем регионе. Кроме того, медикам помогли региональные программы поддержки и развития здравоохранения, а также нацпроект «Здравоохранение», добавила Ольга Лебединская.

По словам эксперта, отдельный вклад в увеличение доходов медиков внесла пандемия , когда государство ввело дополнительные выплаты. Она привела такой пример: в 2017 году средняя номинальная заработная плата врача была 56,4 тыс. рублей, а в 2020-м она выросла уже до 91,7 тыс. рублей (в федеральных медучреждениях — до 104,5 тыс. рублей). Существенно увеличилась за указанный период и средняя зарплата младшего медперсонала — на 178,55%. В этом году его средняя оплата труда достигла 38,2 тыс. рублей.

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— Высокой по итогам первого полугодия 2021-го остается и зарплата врачей — порядка 90 тыс. рублей, хотя спад заболеваемости коронавирусом в стране несколько скорректировал оплату их труда, — отметила Ольга Лебединская.

Еще одним бенефициаром майского указа 2012 года стали и работники сферы образования . Этот сектор занял третье место в топе отраслей по темпам роста зарплат с показателем 266% . Помимо уже упомянутой причины на увеличение доходов преподавателей оказали влияние стимулирующие выплаты, индексация зарплаты, а также нацпроект «Образование».

Химия и жизнь

Как видно, тройку лидеров составили отрасли, где определяющую роль в росте заработных плат сыграла господдержка. Замыкают же топ-5 секторов с максимальными зарплатами металлургическое и химическое производства с темпами увеличения доходов на 257,3% и на 242,6% соответственно.

Успехи в этих отраслях эксперты объясняют рыночными факторами: модернизацией производства, рационализацией труда, увеличением доли в мировом производстве и росте экспорта . Помимо этого, свою роль сыграло и увеличение цен на глобальном рынке на продукцию указанных отраслей.

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— Такие факторы, как конъюнктура на внутренних и мировых рынках, спрос на товары и услуги, могут приводить к более высоким темпам роста. Например, в таких отраслях, как производство химических веществ и химических продуктов, из-за большой доли экспорта, — подчеркнула доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Разрывая круг

Хороший рост отмечается в секторах, где происходит плановая индексация зарплат , отметила Людмила Иванова-Швец.

— Это госсектор, в том числе образование и здравоохранение, а также крупные компании с госучастием . А в тех отраслях, где присутствует высокая конкуренция между работниками в сочетании с невысокими требованиями к квалификации и образованию персонала, зарплаты растут более медленными темпами , — сказала она.

К последним относятся оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, гостиничный и ресторанный бизнес , уточнила Людмила Иванова-Швец.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил диспропорции в размере зарплат: доминируют пока сырьевые отрасли. По мнению эксперта, это определяется характером экономики.

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— Развитые страны готовы покупать у нас сырье, но не продукты глубокой переработки. В силу слабости российского рубля экспортные отрасли рентабельны, что позволяет платить высокие рублевые зарплаты , — считает он.

При этом эксперт подчеркнул, что меры поддержки, осуществляемые государством, сглаживают диспропорции. Именно этим объясняется то, что в сельском хозяйстве темпы роста оплаты труда выше, чем в добывающих отраслях.

По мнению Дмитрия Журавлева, чтобы преодолеть разрыв, необходимо уходить от сырьевой модели экономики, переключившись на развитие внутреннего рынка и спроса.

— Результаты рэнкинга как раз свидетельствуют о том, что государство идет этим путем — повышает доходы основной части населения, — сказал эксперт.

Тем самым власти повышают потенциал развития внутреннего спроса, добавил он. А это дает возможность разорвать замкнутый круг, когда для повышения зарплат нужно иметь развитую экономику, а для развития экономики нужны высокие зарплаты, заключил Дмитрий Журавлев.