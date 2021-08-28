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Спорт
Россияне завоевали 14 медалей в субботу на Паралимпиаде в Токио
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Россияне завоевали 14 медалей в субботу на Паралимпиаде в Токио

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Российские спортсмены в субботу, 28 августа, завоевали 14 медалей на Паралимпиаде в Токио, в том числе четыре золотые и десять бронзовых.

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Так, награду вышей пробы завоевали легкоатлет Александр Яремчук в беге на 1,5 тыс. м, а также пловец Андрей Граничка на дистанции 100 м брассом и пловец Роман Жданов на дистанции 150 м комплексным плаванием.

Также золото взяла Елена Прокофьева в соревнованиях по настольному теннису в классе 11, к которому относятся лица с интеллектуальными нарушениями.

Бронзовые награды завоевали Елена Крутова и Алексей Леонов в смешанных соревнованиях в стрельбе из лука, легкоатлет Александр Костин в беге на дистанции 5 тыс. м и легкоатлетка Анастасия Соловьева в беге на дистанции 4 тыс. м.

Российские пловчихи Наталия Буткова и Мария Павлова заняли третье место в заплывах на 150 м и 200 м комплексным плаванием соответственно.

Также бронзу выиграл спортсмен Юрий Ноздрунов в полуфинале турнира по настольному теннису и игроки в настольный теннис Надежда Пушпашева и Раиса Чебаника, пишет «Спорт-Экспресс».

Рапирист Никита Нагаев занял третье место в фехтовании на рапирах на колясках. Такого же результата добилась и рапиристка Людмила Васильева также в фехтовании на колясках.

Согласно данным на 28 августа, российские спортсмены занимают третье место в общем медальном зачете Паралимпиады с 40 наградами, в том числе 13 золотыми, 7 серебряными и 20 бронзовыми.

Первое место занимает сборная Китая. На ее счету 79 медалей, среди которых 31 золотая, 22 серебряных и 26 бронзовых. На втором месте разместились спортсмены из Великобритании с 43 наградами, в том числе 16 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых.

В Паралимпиаде участвует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.

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