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Пушпашева завоевала бронзу Паралимпиады по настольному теннису

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Россиянка Надежда Пушпашева заняла третье место в турнире по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх в Токио.

В полуфинале китаянка Цзин Лю одолела Пушпашеву со счетом 11:8, 11:4, 8:11, 11:5, сообщает «Спорт-Экспресс» .

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В матче за золото Цзин Лю встретится с победительницей матча между бразильянкой Кристиной да Силва Оливейрой и представительницей Южной Кореи Ён Су Со. Финал пройдет 30 августа.

61-летняя Пушпашева является самым возрастным российским участником на Паралимпийских играх. Спортсменка — серебряный призер чемпионата мира и трехкратный победитель чемпионатов Европы.

Ранее в этот день на Паралимпиаде россиянин Александр Костин завоевал бронзовую медаль в Токио в беге на дистанции 5 тыс. м среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.

Команда ОКР занимает третье место в медальном зачете, завоевав 10 золотых, семь серебряных и 12 бронзовых медалей. Первое место занимает сборная Китая (20–12–17), второе у Великобритании (12–11–12).

В Паралимпиаде участвует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.

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