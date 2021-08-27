Уколы мести: российские шпажисты поквитались за женщин на Паралимпиаде

По итогам третьего дня Паралимпийских игр сборная России осталась на третьей строчке медального зачета: девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых медалей. Отрыв от второго места минимальный — по количеству первых мест здесь равенство с Великобританией. А вот Китай ушел далеко вперед — у них на 11 золотых медалей больше.

Жара Большого Токио

Чемпион Паралимпиады велогонщик Михаил Асташов снова установил мировой рекорд в квалификации, а в финале долгое время шел первым. Но в конце его обогнали сразу три спортсмена, поэтому россиянин остался только на четвертой строчке. Гонка с раздельным стартом получилась не такой триумфальной.

Уколы мести Чемпион Паралимпиады велогонщик Михаил Асташов Фото: REUTERS/Thomas Peter

В легкой атлетике тоже всё не совсем гладко — Федор Рудаков боролся на дистанции 5000 м за медаль, но в итоге был дисквалифицирован. Проблема вовсе не в нем, а в его ведущем — Владимиру Мясникову стало плохо из-за жары и тот упал на дорожку. Паралимпиец попытался сам закончить дистанцию, но из-за проблем со зрением он врезался в ограждение. Обидно, ведь Рудаков был очевидным претендентом на медали, о чем говорят золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира.

Зато первую медаль в этом виде принес Андрей Вдовин, который стал серебряным призером в беге на 100 м . На Олимпиаде таких результатов у россиян не было. Здесь победил американец Николас Мэйхью с мировым рекордом — 10,95 секунды.

Медаль в честь дочери

Первую медаль 27 августа завоевала дзюдоистка Виктория Потапова. Теперь спортсменка четырехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр. До этого она оказывалась на пьедестале в 2004, 2008 и 2012 годах.

Виктории уже 47 лет. За свою длинную карьеру она добилась невероятных результатов на чемпионатах мира, Европы и Играх. Но самым главным достижением для нее стало спасение зрения дочери Стефании, которой она и посвятила свою медаль. За зрение дочери она боролась восемь лет. Спортсменка сама страдала из-за тяжелой болезни — злокачественной опухоли глаза. Но благодаря химиотерапии и операции зрение удалось сохранить.

Уколы мести Виктория Потапова радуется победе над Кай Лин Ли из Тайваня Фото: REUTERS/Thomas Peter

— Дочь — ее огромный мотиватор, она ее любит, это смысл ее жизни, — сказал «Известиям» тренер спортсменки Ислам Ибрагимов. — Только максимум она может сожалеть, что дочка быстро растет, боится упускать время с ней. Напрашивается, конечно, высказывание, что те трудности закалили и сформировали характер Вики. Но лучше бы их не было, хуже бы она не выступала.

Еще одну бронзовую медаль в дзюдо для России завоевала Алеся Степанюк.

— Алеся Степанюк, которая не раз входила в число призеров на чемпионатах мира и Европы, также уверенно победила в поединке за бронзовую медаль со счетом 10:0, — отметил министр спорта России Олег Матыцин. — Для нее это вторая награда Паралимпиады в карьере — она выигрывала бронзу на Играх 2008 года в Пекине.

Мужская солидарность

Парад третьих мест в пятницу продолжили шпажистки Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева . В матче за третье место турнира по фехтованию на колясках они победили представительниц Гонконга со счетом 45:34.

Максим Шабуров, Александр Кузюков и Артур Юсупов в шпаге справились еще лучше — одолели сборную Китая и взяли золото Паралимпийских игр.

Уколы мести Поединок за золотую медаль в мужских командных соревнованиях на шпагах Фото: REUTERS/Lisi Niesner

— Отомстили за девушек, которые в полуфинале уступили китаянкам, — пошутил Максим Шабуров, отвечая на вопрос журналистов . — В финале было тяжело, но так всегда — не бывает легких боев, все трудные, и приходится выкладываться на полную.

В бассейне у россиян тоже были успехи. На дистанции 100 м на спине Дарья Пикалова взяла серебро, а Вячеслав Емельянцев стал третьим на 200 м вольным стилем. Пикалова в разговоре с журналистами сказала, что за месяц до Игр болела коронавирусом и сейчас из-за этого ей трудно дышать.

— Эта медаль далась мне непросто, — подчеркнула спортсменка. — Я не сразу поняла, что заняла третье место. На самом деле я очень рада. За месяц до Паралимпиады я переболела коронавирусом и думала, что вообще могу никуда не поехать. Так что я очень рада, что у меня есть эта медаль. Из-за перенесенной болезни сейчас тяжело дышать.

Валерия Шабалина была абсолютной фавориткой аналогичного заплыва у женщин и выиграла золотую медаль. Большую часть дистанции россиянка и британка Бетани Ферт шли рядом друг с другом, но Валерия всё-таки выиграла этот заплыв. Для нее это вторая золотая медаль в Токио. С этим достижением спортсменку уже поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Уколы мести Альберт Хинчагов, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по толканию ядра среди мужчин в классе F37 на соревнованиях по легкой атлетике XVI летних Паралимпийских игр Фото: РИА Новости/Илья Питалев

«Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль, — говорится в поздравительной телеграмме главы государства. — Столь блистательный успех — большая, по-настоящему заслуженная награда за ваше мастерство, потрясающее трудолюбие и целеустремленность».

Третье золото дня для сборной России ушло Альберту Хинчагову в толкании ядра. Спортсмен дебютировал на Паралимпийских играх, и сразу же — первое место. Он выступал в категории F37 для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

— Я очень долго шел к победе на Паралимпийских играх, — рассказал Хинчагов «Известиям». — Мы много работали с тренером, я почти не вылезал со сборов, мог и лучше показать результат. Я очень рад! Я же улучшил личный результат. Выиграл чемпионат Европы, мира, Паралимпиаду, у меня такие смешанные чувства сейчас, не передать словами.

Соревнования на Паралимпиаде проходят стремительно — уже завтра начнется четвертый день. У россиян будет еще несколько возможностей завоевать медали и приблизиться к Китаю.