За гранью возможностей: сколько наград возьмут россияне на Паралимпиаде

Паралимпиада, отложенная на год вместе с Олимпийскими играми, наконец становится реальностью. 24 августа пройдет церемония ее открытия, а затем в Токио на протяжении 12 дней будут соревноваться около 4,5 тыс. спортсменов с физическими особенностями из 160 стран мира. Несмотря на все ковидные ограничения, они разыграют 540 комплектов наград. Бадминтон и тхэквондо впервые войдут в программу Паралимпиады. Они заменят парусный спорт и одну из дисциплин футбола. Наша сборная будет представлена на летней Паралимпиаде впервые с 2012 года: прошлые Игры в Рио россияне пропускали из-за антидопинговых санкций. Проблемы с Международным антидопинговым агентством (WADA) еще остаются, но на этот раз нам позволено выступать под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР). Благодаря этому в Токио отправилась солидная команда из 241 спортсмена в 19 из 22 возможных видов спорта. У нас одна из самых больших делегаций.

Без медального плана

Две с половиной недели олимпийских стартов в Токио в конце июля–начале августа хоть и совпали с некоторым ростом заражений COVID-19 в Японии, но катастрофы, которую предрекали некоторые эксперты, не случилось. Поэтому весомых поводов отказаться от традиций проведения Паралимпиады сразу за Олимпиадой у японцев не нашлось.

Так происходит уже 33 года — с учетом олимпийских затрат расходы оргкомитета на паралимпийцев не слишком велики, а имиджевые плюсы налицо. Принцип олимпийского антиковидного пузыря с ежедневным тестированием спортсменов и персонала скопирован и на Паралимпиаду. Также решено продлить запрет и на болельщиков на трибунах. Впрочем, оргкомитет уже потерял $800 млн из-за краха своей билетной программы, и навряд ли паралимпийские состязания могли существенно исправить эту ситуацию.

Церемония открытия ПИ-2020 пройдет под лозунгом «У нас есть крылья», который подчеркивает, что все участники Паралимпиады изначально считаются победителями, преодолевшими все превратности судьбы. Борьба за медали на таких соревнованиях однозначно находится на третьем плане. Вот и министр спорта России Олег Матыцин накануне заявил, что российские паралимпийцы оправляются в Токио без каких-либо конкретных медальных задач.

— Главное, чтобы спортсмены были здоровы и в тяжелых условиях — а это и климатические факторы, и все сложности, связанные с COVID-19, — показали максимум своих возможностей в честной борьбе, продемонстрировали, что они достойные сыны и дочери нашей страны, — приводит слова Олега Матыцина ТАСС.

Стоит отметить, что на церемонии открытия пронесут и флаг Афганистана. В Паралимпиаде должны были принять участие два атлета из этой страны. Среди них Закия Худадади, которая должна была стать первой женщиной, представляющей Афганистан на Паралимпиаде. Планировалось, что сборная прибудет в Токио 17 августа. Однако, как заявили в Международном паралимпийском комитете, безопасного способа доставить ее в Японию не осталось.

Фавориты

При этом нет никаких сомнений, что наши паралимпийцы вернутся из Токио с большим количеством наград. Программа Паралимпиады в принципе устроена таким образом, чтобы предоставить ее участникам максимум шансов побороться за медали. В нашей заявке есть настоящие звезды своих видов спорта. Например, знаменосцы — легкоатлеты Андрей Вдовин и Елена Паутова. Вдовин — шестикратный чемпион мира, на его счету три мировых рекорда в своем классе в период с 2013 по 2014 год. Андрей специализируется в беге на 100, 200 и 400 м. Паутова — опытнейшая бегунья на 1500 м, она побеждала на Паралимпийских играх 2004 и 2012 года.

Пловец Роман Макаров завоевал пять титулов чемпиона Паралимпиады в составе сборной Белоруссии, а в 2012-м уже в составе российской команды стал шестикратным паралимпийским чемпионом. В сборную по велоспорту входит призер Игр-2012 Светлана Мошкович. В соревнованиях по академической гребле участвует бронзовый призер Игр в Лондоне Алексей Чувашов. Бронзовый призер Паралимпиады-2012 в стрельбе из лука Степанида Артахинова в прошлом становилась призером чемпионатов и Кубков России среди обычных спортсменов. И таких участников в нашей заявке много.

— Ребята покажут свой максимум в Токио, я в этом уверен, — отметил в разговоре с «Известиями» многолетний президент ПКР Владимир Лукин. — Главное, чтобы к нашей команде не было никаких замечаний, положительных тестов на коронавирус и все доехавшие до Токио получили бы возможность себя показать.

Девять лет назад в Лондоне российские паралимпийцы завоевали 102 медали (36 золотых) и заняли второе место в командном зачете вслед за китайцами. Вторыми вслед за сборной США наши спортсмены были и на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. Конечно, параллели здесь проводить некорректно — все-таки пандемия очень сильно ударила по спорту для людей с физическими особенностями. Да и нынешние антиковидные меры в Токио могут отразиться на результатах самым неожиданным образом. Но в том, что у нас сейчас одна из самых конкурентоспособных команд, сомневаться не приходится. Как и в том, что наступило время исправить дикую несправедливость, допущенную по отношению к нашим паралимпийцам в Рио-2016.