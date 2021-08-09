Миссия выполнима: с каким настроем паралимпийская команда РФ едет в Токио

Одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт стало отстранение российских паралимпийцев от Игр в 2016 году. Об этом Владимир Путин напомнил во время встречи с членами паралимпийской команды страны, которые сейчас проходят финальную подготовку к предстоящим соревнованиям в Токио. После затянувшегося вынужденного перерыва российские атлеты вновь предъявят свое уникальное мастерство на Паралимпиаде, уверен президент. Опрошенные «Известиями» политики и спортсмены считают, что действующие ограничения не должны сказаться на спортивных результатах. Более того, для отдельных участников запрет на национальную символику может стать дополнительной мотивацией. По мнению экспертов, российская команда может вновь оказаться среди лидеров в общем медальном зачете, как это было в Лондоне-2012 или на зимней Паралимпиаде в Южной Корее.

«Вдохновлять и восхищать мир — это про вас»

Паралимпийцы из РФ на протяжении многих лет добиваются выдающихся побед на самых крупных соревнованиях международного уровня, отметил, открывая встречу, Владимир Путин. При этом российская делегация в Токио представлена как именитыми спортсменами, так и перспективными молодыми атлетами, подчеркнул он.

— Знаю, что вы блестяще прошли все отборочные турниры, показали достойные спортивные результаты, в полной мере проявив свой легендарный характер, колоссальную силу духа. Миссия паралимпизма — вдохновлять и восхищать мир — это именно про вас, — сказал глава РФ.

миссия Участники встречи президента РФ Владимира Путина с членами паралимпийской команды России. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Справка «Известий» XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Для участия в них отобрались более двухсот российских атлетов, которые выступят в 19 видах спорта из 22.

Паралимпиада — не просто спортивный праздник, считает президент. Соревнования людей, которые достигли вершин силы духа, презрели любые трудности и развернули границы возможностей человека, — лучший пример того, как надо жить, верить в себя и идти к своей цели, подчеркнул он. Поэтому для миллионов людей во всем мире несгибаемая воля паралимпийцев — невероятно мощный стимул. В связи с этим чрезвычайно важно, чтобы паралимпийский спорт максимально широко и подробно освещали СМИ на федеральном уровне.

Если учесть, что отстранению россиян от участия в летней Паралимпиаде в Рио-2016 предшествовал допинговый скандал, поездка в Японию в 2021-м имеет для наших паралимпийских спортсменов особое значение.

— Путь к ней (Паралимпиаде в Токио. — «Известия») для нашей сборной оказался долгим, и не только по причине переноса стартов на один год из-за эпидемии. Все мы помним о несправедливом отстранении команды России от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, о горечи в связи с совершенно абсурдным решением приостановить членство Паралимпийского комитета России в Международном комитете. Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт, — отметил президент.

Сейчас, после затянувшегося вынужденного перерыва, российские атлеты вновь предъявят свое уникальное спортивное мастерство на Паралимпиаде, выразил уверенность глава государства.

«Мы всё равно будем стремиться к победе»

В последнее время спорт действительно пропитан политикой, согласна депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, очень обидно, когда Олимпийские игры порой начинают напоминать «Евровидение», проявляется предвзятость к конкретной стране.

миссия Поднятие флага команды ОКР на церемонии награждения призеров соревнований на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Во времена Советского Союза тоже было давление на спортсменов. Но тогда мы все понимали, что нас может ждать. Тем не менее потом наступил период, когда мы расслабились, подумали что это всё позади и нам ничего не угрожает, никаких провокаций в наш адрес быть не может. Но, увы, снова пришли времена, когда это имеет место быть, — отметила в беседе с «Известиями» Светлана Журова.

При этом бойкоты международных соревнований, по ее словам, решением ситуации быть не могут. Депутат уверена, что единственным ответом на давление и различные попытки провокаций способны стать только победы на международных соревнованиях.

— Остается только выигрывать, не обращая ни на что внимания. Все ребята это знают. Как бы на нас ни давили, мы всё равно будем стремиться к победе. Ведь многие очень хотели, чтобы мы никуда не поехали. Это была политическая цель, — подытожила Светлана Журова.

Российским паралимпийцам, как и олимпийцам, запрещено участвовать в играх под флагом РФ. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), эти ограничения действуют до 16 декабря 2022 года. Таким образом, с аббревиатурой Олимпийского комитета России наши атлеты будут выступать и на зимних Играх в Пекине, которые пройдут в следующем году. Санкции коснулись и российского гимна — в случае победы россиян звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Тем не менее, уверен министр спорта Олег Матыцин, никакие сложности не помешают российским паралимпийцам доказать свое лидерство на Играх в Токио.

миссия Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Я думаю, что это не влияет, тем более после 2016 года, когда паралимпийцы не были допущены до Олимпиады. Счастье вообще поехать на нее. Наших спортсменов не сломить, — сказала «Известиям» многократная чемпионка России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Аделина Разетдинова.

«В Токио мы должны войти в пятерку»

Шансы российской паралимпийской сборной на предстоящих Играх весьма высоки, считает и депутат Госдумы Олег Смолин, который ранее занимал пост вице-президента Паралимпийского комитета России. Из-за санкций он был вынужден приостановить свои полномочия, так как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило российским чиновникам занимать руководящие должности в спортивных федерациях в течение двух лет.

— В РФ паралимпийский спорт развивается весьма успешно, — сказал «Известиям» Олег Смолин. — В Лондоне в 2012 году, когда в последний раз нас пустили в полном составе на летние Игры, мы заняли второе место по количеству золотых медалей после Китая. Тогда у нас было 36 золотых медалей. Хочу напомнить, что на только что закончившейся Олимпиаде, которая для наших ребят была успешной, у нас 20 наград высшей пробы.

Среди лидеров российская команда оказалась и на XII Паралимпийских зимних играх в 2018 году, которые организовала Южная Корея. Тогда в общем зачете россиян обошли только США. Тем не менее в Пхёнчхане российская команда уже выступала в урезанном составе из-за санкций. Олег Смолин считает, что действующие ограничения не должны сильно сказаться на результате. Более того, отдельных спортсменов это может даже «по спортивному разозлить», предполагает он.

миссия Медали российских спортсменов, призеров Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

— Я думаю, что в Токио мы должны войти в пятерку, — подытожил он.

Паралимпийская команда готова показать достойный результат, несмотря на запрет флага и гимна, добавил сенатор и президент следж-хоккейного клуба «Югра» Эдуард Исаков, который воспитал участницу четырех Паралимпийских игр Ольгу Сергиенко. По его словам, подготовка к Паралимпиаде в нынешнем сезоне велась в непростых условиях.

— С одной стороны, пандемия, с другой — исполнение поствосстановительных критериев МПК от 8 февраля 2021 года, где важно было наличие у спортсменов в течение шести месяцев, предшествующих финальному дню соревнований, двух-трех антидопинговых тестирований. Это было весьма затруднительно. Несмотря на все сложности, приложены максимальные усилия по их исполнению и созданию всех необходимых условий для наших ребят, — сказал он «Известиям».

При этом парламентарий подчеркнул, что Минспорта и Паралимпийский комитет России не ставят цель выиграть Паралимпиаду в медальном зачете. Хотя отбору и подготовке национальной сборной уделено много сил и внимания, подытожил он. Владимир Путин во время встречи 9 августа пообещал провести очную встречу с членами российских олимпийской и паралимпийской сборных после окончания соревнований в японской столице.