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Главные герои: как Москва встретила олимпийцев

Запретные мелодии и торжества на Васильевском спуске
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Во Внуково в понедельник приземлился последний самолет с группой российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх. Как столица встречала победителей — в фотогалерее «Известий»
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Последним самолетом в Москву прилетели волейболисты, гимнасты, гандболисты, синхронисты и другие атлеты
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Когда чемпионы начали спускаться по трапу, оркестр 55-й дивизии Росгвардии исполнил торжественный марш
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Долгожданная встреча с семьей — в этом году спортсменам пришлось выступать без поддержки болельщиков
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Сразу из аэропорта делегация отправилась на Красную площадь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
По всему маршруту следования автобусов — от аэропорта до Кремля — олимпийцев приветствовали сотни болельщиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В центре столицы победителей ждали поздравления и торжественный концерт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Пианист Денис Мацуев и оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета исполнили фрагмент из Первого концерта Чайковского — под эту музыку на Олимпиаде награждали наших спортсменов
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Затем прозвучала песня We Will Rock You группы Queen, которая стала неофициальным девизом российских болельщиков
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
И наконец российские атлеты услышали звуки российского гимна, который так и не прозвучал в Токио
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Победителей завалили цветами
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Олимпийцам буквально не дают прохода — все стремятся сделать фото на память
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Дома можно поднимать какие угодно флаги и исполнять любые песни и мелодии
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
По итогам Олимпиады-2020 сборная России заняла пятую строчку в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
По общему количеству наград Россия заняла итоговое третье место
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встреча олимпийцев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
С 24 августа по 5 сентября в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры, в которых примут участие более 200 российских спортсменов
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