Игровой момент: яркие эпизоды Олимпиады в Токио

Голландский спортсмен Киран Бадло спрыгнул в воду, чтобы отпраздновать золотую медаль в парусном спорте в классе RS:X
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Юлимар Рохас из Венесуэлы после победы в тройном прыжке и установления нового мирового рекорда
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Фото: «Спорт-Экспресс»/Дарья Исаева
Российская рапиристка во время командного первенства в Токио
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова после травмы в полуфинале Олимпийских игр — она стала третьей в весовой категории до 70 кг
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Фото: Getty Images/Maddie Meyer
Российский пловец Евгений Рылов после первого за 25 лет золота российской сборной в плавании на дистанции 100 м на спине
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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Первой в истории олимпийской чемпионкой в скейтбординге стала 13-летняя японка Момидзи Нисия
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Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
Легендарная 46-летняя гимнастка сборной Узбекистана Оксана Чусовитина, еще до начала Игр объявившая о завершении своей карьеры, и физиотерапевт сборной команды Израиля после последнего в ее олимпийской карьере опорного прыжка
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Тяжелоатлет Хидилин Диаз, первый олимпийский призер Филиппин, возвращается домой, аэропорт города Пасай
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Фото: REUTERS/Hannah Mckay
Японский дзюдоист Ниппон Будокан отмечает победу в весовой категории до 66 кг
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Бразилец Итало Феррейра во время соревнований по серфингу (шортборд) среди мужчин
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Российская гимнастка Ангелина Мельникова после победы в соревнованиях по художественной гимнастике
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Россиянки Ольга Никитина, Светлана Шевелева и София Позднякова после победы в командных соревнованиях по сабле
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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Американская бадминтонистка Байвень Танг после своего поединка с Хе Бинджао, Китай
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (в центре) во время олимпийского финала по баскетболу 3х3 между сборными США и ОКР
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Фото: REUTERS/Hannah Mckay
Флора Даффи после победы в триатлоне. Она стала первой представительницей Бермудских островов в истории, завоевавшей золотую медаль Олимпийских игр
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Россиянка Светлана Гомбоева (в центре) после потери сознания на предварительных соревнованиях по стрельбе из лука на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Россиянка Анна Пракатень после финиша в финальном заезде одиночек на соревнованиях по академической гребле среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Российская спортсменка Дина Аверина после выполнения упражнений в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Российская спортсменка (команда ОКР) Мария Ласицкене радуется победе в финальных соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх
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Фото: REUTERS
Российские синхронистки выступают с произвольной программой на групповых соревнованиях по синхронному плаванию на XXXII летних Олимпийских играх
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Фото: REUTERS/Leah Millis
Российский спортсмен, член сборной ОКР Абдулрашид Садулаев и Кайл Фредерик Снайдер (США) в финальном поединке на соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг на XXXII летних Олимпийских играх
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Финальный матч соревнований по волейболу среди мужчин между сборными Франции и Олимпийского комитета России (командой ОКР) на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
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