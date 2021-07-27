Живое чудо: самые незабываемые и странные талисманы в истории Игр

Ни одна Олимпиада в мире с 1968 года не обходится без официального талисмана, или маскота. Это и часть олимпийской символики, и символ страны, принимающей Игры, и дополнительный источник дохода. Каждый из персонажей должен отличаться от предыдущих и вызывать симпатии у спортсменов и зрителей всех возрастов. Один из главных критериев успешности при оценке Международным олимпийским комитетом — оригинальность идеи. Орел Сэм с Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе и другие милые, но зачастую странные существа — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Christian Fischer/Bongarts
Неве и Глиц — талисманы XX зимних Игр 2006 года, проходивших в итальянском Турине. Девочка-снежок и мальчик – кубик льда возникли в воображении португальского художника-дизайнера Педро Альбукерке и покорили жюри. На тот момент они стали первыми неодушевленными персонажами среди маскотов
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Фото: Getty Images/Matthew Stockman
Корова Фу Ню Леле — олицетворение счастья и гармонии с природой на летних Паралимпийских играх – 2008 в Пекине, Мандевиль и Венлок — капли стали, названные в честь больницы и города и вдохновившие спортсменов на подвиги на Паралимпийских играх – 2012 в Лондоне, олимпийский Мишка из Москвы 1980-го и античная греческая кукла Афина — официальный талисман XXVIII летних Олимпийских игр – 2004 в Греции
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Фото: Global Look Press/Xinhua/ZUMA Press/Wu Wei
Наполовину косатка, наполовину медведь Мига и снежный человек Куатчи — талисманы XXI зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Stephen Simpson
Одно из воплощений лондонского маскота Венлока — капли стали со сталелитейного завода в Болтоне
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Фото: Getty Images/Lintao Zhang
Талисман летних юношеских Олимпийских игр – 2014 в Нанкине — разноцветный камень по имени Нанкинлеле
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Фото: Getty Images/SOCHI, RUSSIA - FEBRUARY 23: Olympic mascots the Hare, the Polar Bear and the Leopard stand by the extinguished Olympic flame during the 2014 Sochi Winter Olympics Closing Ceremony at Fisht Olympic Stadium on February 23, 2014 in Sochi, Russia. (Photo by
Леопард, Белый Мишка и Зайка — официальные талисманы зимних Олимпийских игр – 2014 в Сочи
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xu Zijian
Названные в честь музыкантов Винисиус и Том — олицетворение бразильской фауны и флоры — талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро
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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Rodrigo Reyes Marin
Мирайтова и Сомэйти — маскоты летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти в Токио 2020-м, однако были перенесены на год из-за пандемии. Эти существа олицетворяют гармоничное сочетание традиционных ценностей с инновационными достижениями
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Фото: Getty Images/Xinyu Cui
Веселая панда Бин Дунь Дунь в ледяном костюме — официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине-2022
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