Живое чудо: самые незабываемые и странные талисманы в истории Игр

Ни одна Олимпиада в мире с 1968 года не обходится без официального талисмана, или маскота. Это и часть олимпийской символики, и символ страны, принимающей Игры, и дополнительный источник дохода. Каждый из персонажей должен отличаться от предыдущих и вызывать симпатии у спортсменов и зрителей всех возрастов. Один из главных критериев успешности при оценке Международным олимпийским комитетом — оригинальность идеи. Орел Сэм с Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе и другие милые, но зачастую странные существа — в фотогалерее «Известий»