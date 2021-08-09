Золото России: победители Олимпийских игр в Токио

Спортивные гимнастки Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова принесли России первое с 1992 года золото в командном многоборье — в сумме они набрали 169,528 балла и обошли США (166,096) и Великобританию (164,096)