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Золото России: победители Олимпийских игр в Токио

Россияне, завоевавшие первые места на прошедших Играх
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стрельба
Фото: REUTERS/Ann Wang
Виталина Бацарашкина, которая принесла России два золота и одно серебро в соревнованиях по стрельбе
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Справа налево: Софья Позднякова и Сара Бальзер (Франция) в поединке за золото командного первенства по фехтованию на саблях среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Справа налево: Софья Позднякова и Сара Бальзер (Франция) в поединке за золото командного первенства по фехтованию на саблях среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх
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гимнасты
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин и Никита Нагорный после победы в командном многоборье, спортивная гимнастика
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Слева направо: ОКР Максим Храмцов и Тони Канает (Хорватия) в 1/4 финала соревнований по тхэквондо в весовой категории до 80 кг среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Будущий олимпийский чемпион Максим Храмцов (ОКР, Россия) и Тони Канает (Хорватия) в 1/4 финала соревнований по тхэквондо в весовой категории до 80 кг среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх
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плавание
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Joel Marklund
Евгений Рылов, представляющий команду ОКР (Россия), во время заплыва на 200 м на спине, в котором он выиграл золото
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гимнасты
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Спортивные гимнастки Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова принесли России первое с 1992 года золото в командном многоборье — в сумме они набрали 169,528 балла и обошли США (166,096) и Великобританию (164,096)
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Тхэквондо
Фото: REUTERS/Murad Sezer
Тхэквондист Владислав Ларин в поединке с Дежаном Георгиевски из Северной Македонии
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Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
Слева направо: российские спортсменки (команда ОКР) по фехтованию Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова радуются победе в финале командного первенства по фехтованию на рапирах среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
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Олимпиада-2021 в Токио. Фехтование. Командная сабля сборная России (ОКР) Ольга Никитина Софья Позднякова Софья Великая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Ольга Никитина, Софья Позднякова и Софья Великая после победы в командных соревнованиях по сабле
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Олимпиада. 1 августа 2021 года. Япония. Токио.. Теннис. Финал. Микст. Олимпийские чемпионы Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.
Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв, победители в микст-согреваниях по теннису
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Борьба
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Обладатель золота россиянин Муса Евлоев во время поединка с Артуром Алексаняном (Армения) — греко-римская борьба, весовая категория до 97 кг
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Олимпиада 2021 Синхронное плавание у женщин Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко (Россия) (ОКР)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко (Россия, ОКР) во время соревнований по синхронному плаванию у женщин, на которых они завоевали золото
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Бокс
Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
Российский боксер Альберт Батыргазиев (слева) во время поединка против Дюка Рэгана (США). Альберт Батыргазиев выиграл золото в весовой категории до 57 кг
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Вольная борьба
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Россиянин Заур Угуев (Россия) и Кумар Рави (Индия) во время олимпийского поединка по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. Заур Угуев выиграл золото
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вольная борьба
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Заурбек Сидаков во время соревнований по вольной борьбе в весе до 74 кг
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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Мария Ласицкене (ОКР, Россия), завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин
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Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
Российские спортсменки, выступающие за команду ОКР, завоевавшие золотые медали на групповых соревнованиях по синхронному плаванию на XXXII летних Олимпийских играх
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Абдулрашид Садулаев и Рейнерис Салас (Куба) в полуфинальной схватке соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Абдулрашид Садулаев и Рейнерис Салас (Куба) в полуфинальной схватке соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг
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