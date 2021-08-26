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Плеск золота: сборная России сохранила место в топ-3 Паралимпиады

Наша команда впервые завоевала медали в фехтовании, вновь порадовали пловцы, а Михаил Асташов совершил чудо
Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Плеск золота: сборная России сохранила место в топ-3 Паралимпиады
2021-08-26 19:16:47">
2021-08-26 19:16:47
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Сборная России завоевала сразу 11 медалей во второй день (26 августа) Паралимпийских игр в Токио: три золота, четыре серебра и четыре бронзы. Если накануне в столице Японии наши спортсмены брали награды только в бассейне, то сейчас к золоту пловца Андрея Калины добавились высшие награды Михаила Асташова в велоспорте и Александра Кузюкова в фехтовании на колясках. Такие мощные показатели позволяют нам оставаться в топ-3 неофициального медального зачета. В лидерах по-прежнему сборная Китая (восемь золотых медалей). По шесть наград высшего достоинства у Великобритании, России и Австралии.

Сюжет на миллион

Всё началось с триумфа Асташова. В квалификации российский велогонщик установил новый мировой рекорд, а в финале Михаил мастерски обошел на круг опытного и сильного соперника из Канады Тристена Чернова.

Асташов стал известен еще задолго до соревнований в Японии. Прошлой зимой он был вынужден устроиться в службу доставки еды, поскольку у него не было денег на подготовку к Паралимпиаде. Финансами ему в итоге помог чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин.

Спортсмен без рук и без ног, который воспитывался в доме малютки, добился своего на Играх. Это отличная история преодоления себя. Михаила Асташова лично поздравил президент России Владимир Путин.

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Михаил Асташов

— В гонке преследования на 3 тыс. м вам не было равных. Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать, — говорится в поздравлении главы государства.

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Ложкой дегтя стала церемония награждения российского велогонщика. Оргкомитет допустил ошибку, поставив вместо Первого концерта Петра Чайковского гимн Международного паралимпийского комитета. Наша делегация настояла на повторной церемонии, что в итоге и было сделано.

У пловцов у нас вновь целая россыпь медалей. Вчера было шесть наград, сегодня — семь. Андрей Калина одержал победу на дистанции 100 м брассом в категории SB8. Калина был одним из главных претендентов на победу на своей коронной дистанции и в финале выиграл с большим преимуществом над соперниками. Для него это уже четвертое золото на Паралимпиадах. Ранее он выигрывал на Играх в Афинах-2004, Пекине-2008 и Лондоне-2012. Правда, тогда уроженец Славянска представлял сборную Украины. С 2015 года выступает за Россию.

Роман Жданов выиграл уже вторую медаль в Токио — в среду он стал паралимпийским чемпионом и обладателем мирового рекорда, а в четверг вошел в тройку призеров на 100 м вольным стилем. 17-летний Владимир Сотников — один из самых молодых спортсменов в нашей делегации — в финале на 100 м на спине — смог финишировать третьим и увозит бронзу со своих дебютных Игр.

Плеск золота
Артем Исаев и Дмитрий Бартасинский

Артем Исаев и Дмитрий Бартасинский

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Артем Исаев и Дмитрий Бартасинский выиграли серебро и бронзу на дистанции 100 м брассом в категории SB3. Андрей Граничка завоевал серебряную медаль в комплексном плавании на 200 м (SM5), а Аделина Разетдинова — на 100 м брассом (SB8).

Исторические медали

Наши спортсмены добились исторического результата — принесли России первые паралимпийские медали в истории в фехтовании на колясках. Причем сразу три. Трехкратный чемпион мира и Европы Александр Кузюков выиграл золото, в финальном поединке одержав убедительную победу над титулованным бразильцем, чемпионом Игр-2012 Жоване Гиссоне (15:8).

— Братцы, я очень счастлив, мне даже не верится в произошедшее, — рассказал журналистам 34-летний Кузюков. — Это была сложная победа, я очень долго к ней шел, и сегодня, наверное, я самый счастливый человек, потому что я прошел трех чемпионов Игр, чтобы выиграть свое первое золото, первое золото России в фехтовании. Надеюсь, не последнее.

Плеск золота
Александр Кузюков

Александр Кузюков

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Четырехкратный чемпион мира и Европы Максим Шабуров и двукратная чемпионка мира Виктория Бойкова также дошли до финалов, но уступили в решающих поединках.

— Они проявили большую волю к победе и добились важного для каждого спортсмена достижения — стали серебряными призерами Паралимпиады, — подчеркнул министр спорта Олег Матыцин. — Поздравляю с успешным выступлением шпажистов тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю нашим фехтовальщикам удачи на Играх в Токио.

В целом это был очень удачный день для российских спортсменов, считает участник четырех Паралимпийских игр, депутат Госдумы Михаил Терентьев.

— Мои впечатления после двух дней исключительно положительные, — отметил «Известиям» эксперт. — Наша команда, несмотря на все эти тяжелые годы, стала еще сильнее. Решение чиновников не пустить их в Рио только зарядило их спортивной злостью. Мы сейчас наблюдаем за успехом наших пловцов, фехтовальщиков, велогонщиков. Они большие молодцы. Надеюсь, мы еще увидим успешное выступление наших ребят и по другим видам спорта.

Плеск золота
Виктория Бойкова

Виктория Бойкова

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Спортсмены из команды ПКР за два дня в Токио завоевали 17 наград и сделали заявку на высокое командное место по итогам Игр. Конечно, теперь хочется помечтать о победе россиян в медальном зачете Паралимпиады-2020, но такая вероятность не слишком высока. Начиная с 2004 года Игры для спортсменов с ограниченными возможностями выигрывают китайцы. У них традиционно самая сильная команда, и первые два дня в Токио показали, что эти расклады не изменились. Впрочем, мы вполне способны повторить наш лучший результат (второе место в Лондоне-2012). Сейчас мы уступаем Великобритании только по количеству серебряных медалей (5:7).

В третий день Игр будет разыграно 44 комплекта медалей.

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