Вооруженные силами: как прошла церемония открытия Паралимпиады

В Токио состоялась церемония открытия XVI Паралимпийских игр. В мероприятии приняли участие 160 сборных, а вот команда Новой Зеландии отказалась участвовать в нем из-за страха заразиться коронавирусом накануне главных стартов. Первой на арену вышла команда беженцев, сформированная Международным паралимпийским комитетом (ПКР). Российская сборная, состоящая из 242 спортсменов, вышла на парад под 28-м номером. Знаменосцами нашей делегации были десятикратный чемпион мира по легкой атлетике Андрей Вдовин и чемпионка двух Паралимпиад бегунья Елена Паутова.

Вновь без флага

Увы, эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Японии за последний месяц не улучшилась. Поэтому церемония открытия Паралимпиады проходила при пустых трибунах, а за пределами олимпийского стадиона гремел митинг противников проведения Игр. В акции приняли участие около 40 человек. Из-за полицейского оцепления им удалось собраться только в полукилометре от арены — ближе стражи порядка их не подпустили.

Но ограничения и недовольство местных жителей не помешали организаторам провести яркое мероприятие. Красивые хореографические номера, выступление артистов и великолепное пиротехническое шоу. Японцы подошли к открытию Паралимпиады так же ответственно, как к началу Олимпийских игр месяц назад.

Парад спортсменов открыла команда беженцев. Далее делегации выходили по алфавиту Японии. Именно поэтому, например, одной из первых вышла ирландская сборная. Вскоре на стадионе появились и российские спортсмены. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Паралимпиаде в Токио запрещено демонстрировать государственные символы РФ, на соревнованиях наша сборная будет представлять команду Паралимпийского комитета России (RPC — Russian Paralympic Committee).

— Совсем скоро вам предстоит принять участие в долгожданном спортивном событии, к которому будет привлечено внимание всего мира, — обратился министр спорта Олег Матыцин к спортсменам. — Российским болельщикам не удастся поддержать вас на трибунах, но мы будем всем сердцем переживать и болеть за вас дома. Вы невероятно мужественные люди, демонстрирующие, как важно не сдаваться, идти к намеченной цели, верить в себя и свои силы. Ваши выдержка, упорство, умение преодолевать любые трудности являются примером и мотивацией для многих людей. Желаю вам успешных выступлений и ярких побед! Вся страна с вами!

Парад по традиции завершили хозяева Игр. На церемонии открытия организаторы пронесли флаг Афганистана, хотя спортсмены из этой страны не будут принимать участие в Играх из-за того, что не смогли прилететь в Токио ввиду кризисной ситуации в стране.

Свобода от дискриминации

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Соревнования перенесли на год из-за пандемии. Руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс подчеркнул, что восхищается мужеством паралимпийцев, которые не прекращали тренировок, несмотря на перенос Игр.

— Многие сомневались, что этот день придет, но благодаря усилиям многих людей эти соревнования, способные вызвать новые преобразования, состоятся, — заявил глава ПКР. — Паралимпийцы стали для нас маяком надежды, в то время как тень неуверенности легла на нас, паралимпийцы не теряли веры, что когда-то они окажутся на этом стадионе, в этих людях есть силы добра, природы, их упорство вдохновляет многих из нас. Параатлеты, вы сделали всё, чтобы здесь оказаться, отдали все силы, кровь, пот, слезы. Вы заслужите новые звания: чемпиона, героя, друга, вы лучшая часть человечества и только вы решаете, кто вы и как вам жить. В вас правда жизни, вы невероятные, удивительные, вы выбрали стать лучшими. Выступления в Токио могут изменить ваши жизни и жизнь всего человечества.

Глава оргкомитета Паралимпиады Сэйко Хасимото отметил, что миссия Паралимпийских игр в Токио заключается в построении общества, свободного от дискриминации.

— С тех пор как началась подготовка, наш народ сплотился, — подчеркнул Сэйко Хасимото. — Мы надеемся, что Игры в Токио дадут возможность построения общества в свободном от дискриминации мире. В этом наша миссия, спустя полвека после Игр 1964 года наступило время социальных перемен. Спасибо спортсменам за ваш труд и упорство, параатлеты дают нам понять, насколько велик потенциал человека, пожалуйста, дарите нам надежду и силы своим примером преодоления.

Вскоре после этого император Японии Нарухито объявил Паралимпиаду открытой, а затем и был зажжен олимпийский огонь.

Несемся в тройку

Российская сборная традиционно считается фаворитом Паралимпиады. В 2012 году в Лондоне наши параатлеты завоевали 102 медали (36 золотых) и заняли второе место в командном зачете вслед за китайцами. Вторыми вслед за сборной США россияне были и на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. Есть все основания полагать, что в Токио наши паралимпийцы завоюют большое количество наград, в том числе и высшего достоинства. Свои звезды и надежды у сборной России найдутся практически в каждом виде спорта, представленном на Играх в Японии.

Российские перспективы в Токио оценила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

— Обычно у нас паралимпийцы едут в составе победителей: чаще всего тот, кто отобрался, претендует на медали. Состав достаточно боевой, — заметила она в беседе с «Известиями». — Мы пропустили соревнования в Рио-де-Жанейро, представляете, какое у ребят состояние было? Для многих это было трагедией. Но в Лондоне мы выступили отлично. В целом я считаю, что у нас большие перспективы, если смотреть на чемпионаты мира, которые прошли. У нас хорошие шансы на тройку — точно.

Заслуженный мастер спорта России выделила и те виды, на которые болельщикам стоит обратить внимание в первую очередь.

— Легкая атлетика и плавание являются перспективными, будем надеяться на медали. Сожалею, что убрали из программы Паралимпиады футбол — у нас хорошая команда, — сказала Светлана Журова. — Кто главный конкурент? В тот раз это были Китай и та же Украина. Они всегда были явными соперниками, Великобритания тоже была конкурентом. Всё еще зависело от того, в какой стране были Игры. Если в Пекине или Великобритании, то всё понятно.

Бывшая спортсменка и действующий политик объяснила и одну из причин традиционно успешных выступлений российских паралимпийцев.

— Есть нюанс, так как не все могут собрать полноценную команду и привезти ее. К сожалению, зачастую у иностранцев собирают деньги у спонсоров. Я видела это за рубежом неоднократно. Спортсменам приходится нелегко, государство особо не помогает. Может, поэтому нам и легче конкурировать, — предположила Светлана Журова.

Отметим, что российские паралимпийцы получат такие же вознаграждения за завоеванные медали в Токио, что и участники Олимпиады. За каждую золотую медаль будет выплачено по 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, а за бронзовую — 1,7 млн.