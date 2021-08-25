Окрыленная вода: российские спортсмены побили рекорды на Паралимпиаде

Российские спортсмены завоевали шесть медалей в первый день (25 августа) Паралимпиады в Токио: три золота, серебро и две бронзы. Наша команда занимает третье место в неофициальном медальном зачете. Лидирует команда Австралии (6-1-3), второй идет сборная Китая (5-1-2). Все награды россияне получили в плавании. Причем, Валерия Шабалина (100 м баттерфляем) и Роман Жданов (50 м брассом) одержали свои победы с мировыми рекордами. Всех победителей Игр уже поздравил президент России Владимир Путин.

Рекорд за рекордом

Первую медаль для России на Паралимпиаде в Токио завоевал 21-летний пловец Владимир Даниленко. Вице-чемпион мира выиграл бронзу на дистанции 100 м на спине. Золото завоевал чилиец Альберто Абарса, серебро у бразильца — Габриэля дос Сантоса. Дебютное же золото в копилку российской команды принесла Валерия Шабалина, победившая на 100 м баттерфляем. Причем сделала это триумфально. В финальном заплыве 26-летняя спортсменка показала время 1.03,59 минуты, побив собственный мировой рекорд двухгодичной давности. Серебро завоевала Пейдж Леонхардт (Австралия), бронзу — ее соотечественница Руби Сторм. Спортсменки выступали в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями.

— Напряженные тренировки, вера в себя и собственные силы стали основой вашего успеха, позволили обойти серьезных соперниц, открыть «золотой счет» нашей команды на XVI Паралимпийских летних играх в Токио, — говорится в поздравлении президента РФ, адресованному Валерии Шабалиной.

Шабалина входит в паралимпийскую сборную России с 2014 года. Она стала пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Начала заниматься плаванием в 2002 году в Челябинске, также пробовала свои силы в фигурном катании.

— Поздравляю Валерию Шабалину с золотом Игр в Токио, — заявил министр спорта Олег Матыцин. — Валерия финишировала с огромным преимуществом над соперницами и принесла России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России (ПКР). Желаю удачи нашим спортсменам на соревнованиях Игр в Токио. Они — наши герои, мы болеем и переживаем за российских паралимпийцев.

С мировым рекордом победу одержал и 23-летний Роман Жданов — в заплыве на 50 м брассом, показав время 46,49 секунды. Вторым стал Мигель Луке (Испания), третьим — Такаюки Судзуки (Япония). Спортсмены выступали в категории SB3 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Учитывая, в какой форме пребывает Роман Жданов, можно надеяться, что это его не последняя медаль в Токио.

— Значимость этой победы не передать словами, — отметил в разговоре с журналистами паралимпийский чемпион. — Мне здесь предстоит выступить еще на шести дистанциях. Цель всегда в том, чтобы улучшить свое время, как можно быстрее коснуться рукой стены бассейна.

Роман родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году. Помимо паралимпийского золота в его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он восемь раз занимал первое место.

— В соревнованиях по плаванию на 50-метровой дистанции брассом вы ярко и убедительно проявили свои лидерские качества, характер и волю, заслуженно стали не только обладателем высшей награды XVI Паралимпийских летних игр, но и установили новый мировой рекорд, — говорится в поздравлении Владимира Путина Роману Жданову.

Отличный день

Анастасии Гонтарь на дистанции 50 м вольным стилем до мирового рекорда не хватило одной сотой секунды. Однако этого хватило, чтобы выиграть золото. Россиянка обошла голландку Шанталль Зийдервельд и канадку Аурелию Ривар. Речь про класс S10, где как правило выступают спортсмены с отсутствием ступней, ноги ниже колена или проблемами с бедрами. В этот класс входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

— Вы блестяще выступили на самых важных, престижных для каждого спортсмена соревнованиях, проявили по-настоящему чемпионский характер и силу воли, одержали яркую, убедительную победу над достойными соперницами, весомо приумножили медальный счет нашей команды. Молодец! — говорится в телеграмме Владимира Путина в адрес 20-летней уроженки Сургута.

Еще одна бронза на счету 27-летней уроженки Воронежа Дарьи Пикаловой в дисциплине 100 м баттерфляем (в категории S13, где представлены пловцы с нарушениями зрения). Обладателем серебра стал 20-летний представитель Башкирии Андрей Николаев, финишировавший вторым на 100 м вольным стилем (в категории S8 среди лиц с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом).

— Эмоции от таких результатов самые положительные, независимо от того, что организация допускает каких-то ляпы по отношению к нашей команде, — отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы, глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев. — Самое важное, что наши ребята достойно подготовились и выступают, выкладываются на все 100 процентов. Сегодня мы установили и мировые рекорды, и завоевали огромное количество медалей только за первый день. Это очень хороший старт. Мы желаем всем нашим спортсменам показать достойные результаты и не обращать внимания на трудности, которые сегодня на них легли. Сегодня наши ребята вернулись и вернулись достойно. Это самый лучший ответ нашим недоброжелателям.

Сборная России пропустила Паралимпиаду в Рио в 2016 году из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). В Токио она выступает под флагом ПКР.