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Костин завоевал бронзу в беге на 5 тыс. м на Паралимпиаде в Токио

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Россиянин Александр Костин завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио в беге на дистанции 5 тыс. м среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения в субботу, 28 августа.

Отмечается, что спортсмен преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды. Данный результат стал его личным рекордом, пишет ТАСС.

Золотую медаль по итогу соревнований завоевал испанец Ясин Ухдади, второе место занял спортсмен из Австралии Джарид Клиффорд.

27 августа россиянин Альберт Хинчагов одержал победу на Паралимпийских игр в Токио на соревнованиях по толканию ядра.

В этот же день российские шпажисты завоевали золотую медаль на Паралимпийских играх, став лучшими в командном турнире по фехтованию на колясках. Спортсмены обошли китайских шпажистов со счетом 45:39.

Кроме того, Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, став лучшей в дистанции 200 м вольным стилем. Российская спортсменка преодолела дистанцию за 2 мин. 03,71 сек., таким образом обогнав двух пловчих из Великобритании — Бетани Фирт (+0,28) и Джессику-Джейн Эплгейт (+5,82).

В Паралимпиаде участвует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.

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