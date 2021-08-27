Россиянин Хинчагов взял золото Паралимпиады в Токио в толкании ядра

Россиянин Альберт Хинчагов одержал победу на Паралимпийских игр в Токио на соревнованиях по толканию ядра.

24-летний спортсмен выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) и показал результат 15,78 м.

Ранее в этот же день российские шпажисты завоевали золотую медаль на Паралимпийских играх, став лучшими в командном турнире по фехтованию на колясках.Спортсмены обошли китайских шпажистов со счетом 45:39.

Также в пятницу российские рапиристки завоевали бронзовую медаль в командном первенстве, победив спортсменок из Гонконга со счетом 46:34. В составе команды были Юлия Майя, Алена Евдокимова и Виктория Бойкова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, став лучшей в дистанции 200 м вольным стилем. Российская спортсменка преодолела дистанцию за 2 мин. 03,71 сек., таким образом обогнав двух пловчих из Великобритании — Бетани Фирт (+0,28) и Джессику-Джейн Эплгейт (+5,82).

В настоящий момент Паралимпийский комитет России (ПКР), завоевавший восемь золотых, семь серебряных и десять бронзовых медалей, занимает третье место в медальном зачете, уступая Китаю и Великобритании.

В Паралимпиаде участвует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.