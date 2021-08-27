Россиянка Шабалина завоевала второе золото Паралимпиады в плавании

Валерия Шабалина в пятницу, 27 августа, завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, став лучшей в дистанции 200 м вольным стилем.

Российская спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды, таким образом обогнав двух пловчих из Великобритании — Бетани Фирт (+0,28) и Джессику-Джейн Эплгейт (+5,82), сообщает «Спорт-Экспресс».

Пловец Вячеслав Емельянцев завоевал бронзу на той же дистанции, он уступил Рису Данну из Великобритании 3,18 секунды. Результат победителя составил 1 минуту 52,4 секунды.

Ранее в этот день российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебро Паралимпиады в Токио на дистанции 100 м на спине. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 8,76 секунды. Первой стала британка Ханна Расселл (1 минута 8,44 секунды).

25 августа Валерия Шабалина принесла команде Паралимпийского комитета России (ПКР) первую золотую медаль на Паралимпийских играх в соревнованиях по плаванию на 100 м баттерфляем. Спортсменка в финальном заплыве показала время 1 минута 03,59 секунды, побив таким образом свой мировой рекорд (1,03,68) двухгодичной давности.

В Паралимпиаде участвует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.