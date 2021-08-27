Российские шпажисты завоевали золото в командном турнире на Паралимпиаде

Российские шпажисты в пятницу, 27 августа, завоевали золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, став лучшими в командном турнире по фехтованию на колясках.

В состав команды вошли Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов, а также Никита Нагаев в качестве запасного. Спортсмены обошли китайских шпажистов со счетом 45:39.

Ранее в этот день российские рапиристки завоевали бронзовую медаль в командном первенстве, победив спортсменок из Гонконга со счетом 46:34. В составе команды были Юлия Майя, Алена Евдокимова и Виктория Бойкова, сообщает «Спорт-Экспресс».

В этот же день Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, став лучшей в дистанции 200 м вольным стилем. Российская спортсменка преодолела дистанцию за 2 мин. 03,71 сек., таким образом обогнав двух пловчих из Великобритании — Бетани Фирт (+0,28) и Джессику-Джейн Эплгейт (+5,82).

В Паралимпиаде участвует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.