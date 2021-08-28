Прямой эфир
Мир
Грузовое судно под флагом Того затонуло в Эгейском море
Спорт
Павлова взяла бронзу Паралимпиады на дистанции 200 м комплексным плаванием
Мир
Порошенко назвал точку невозврата Украины к «колониальному статусу»
Общество
В школах России 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры
Мир
Военные США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане
Спорт
Пловец Жданов рассказал о цели установить мировой рекорд на Паралимпиаде
Мир
Шторм «Нора» усилился до урагана над Тихим океаном
Общество
Еще одного треш-стримера арестовали после нападения на женщину в Москве
Общество
И.о. главврача загоревшейся больницы в Ярославле назвала сотрудников героями
Сюжет:

Крутова и Леонов выиграли бронзу Паралимпиады в стрельбе из лука

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне Елена Крутова и Алексей Леонов завоевали бронзовые медали в смешанных соревнованиях в стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио.

Уколы мести: российские шпажисты поквитались за женщин на Паралимпиаде
Третий день Игр в Токио: золото в фехтовании, новые успехи в плавании и трудные медали в дзюдо

28 августа спортсмены выступили в классе W1 и победили команду Южной Кореи со счетом 132:127.

Медаль стала для сборной России 39-й на Паралимпийских играх. Сейчас на счету российских спортсменов 13 золотых, 7 серебряных и 19 бронзовых наград.

Ранее в субботу Мария Павлова завоевала бронзовую награду на дистанции 200 м в комплексном плавании. В этот же день Наталия Буткова взяла бронзу Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием.

25 августа пловец Роман Жданов выиграл золото на дистанции 50 м брассом. Он показал время 46,49 сек., что стало новым мировым рекордом, пишет «Спорт-Экспресс».

В Паралимпиаде участвуют более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства и Спортивного арбитражного суда. Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом Паралимпийского комитета России.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.

Церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио состоялась 24 августа. Соревнования продлятся по 5 сентября.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021