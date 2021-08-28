Крутова и Леонов выиграли бронзу Паралимпиады в стрельбе из лука

Россияне Елена Крутова и Алексей Леонов завоевали бронзовые медали в смешанных соревнованиях в стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио.

28 августа спортсмены выступили в классе W1 и победили команду Южной Кореи со счетом 132:127.

Медаль стала для сборной России 39-й на Паралимпийских играх. Сейчас на счету российских спортсменов 13 золотых, 7 серебряных и 19 бронзовых наград.

Ранее в субботу Мария Павлова завоевала бронзовую награду на дистанции 200 м в комплексном плавании. В этот же день Наталия Буткова взяла бронзу Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием.

25 августа пловец Роман Жданов выиграл золото на дистанции 50 м брассом. Он показал время 46,49 сек., что стало новым мировым рекордом, пишет «Спорт-Экспресс».

В Паралимпиаде участвуют более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства и Спортивного арбитражного суда. Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом Паралимпийского комитета России.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.

Церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио состоялась 24 августа. Соревнования продлятся по 5 сентября.