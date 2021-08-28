Павлова взяла бронзу Паралимпиады на дистанции 200 м комплексным плаванием

Российская пловчиха Мария Павлова в субботу, 28 августа, завоевала бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м в комплексном плавании.

22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 48,63 секунды.

Золотую медаль завоевала американка Джессика Лонг с результатом 2 минуты 41,49 секунды, а серебряную — итальянка Ксения Франческа Палаццо, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 47,86 секунды, пишет «Спорт-Экспресс».

Пловчихи соревновались в классе SM8, где заявлены спортсмены с различными формами инвалидности, ампутациями и церебральным параличом.

Ранее в этот же день российская пловчиха Наталия Буткова взяла бронзу Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием. Победу одержала китаянка Ю Лю, а второе место заняла ее соотечественница Янфэй Чжоу.

В Паралимпиаде участвуют более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.