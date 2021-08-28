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Буткова взяла бронзу Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием
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Буткова взяла бронзу Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием

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Российская пловчиха Наталия Буткова в субботу, 28 августа, завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 150 м комплексным плаванием.

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Результат россиянки составил 2 мин. 53,25 сек., сообщает «Спорт-Экспресс».

Победу одержала китаянка Ю Лю (2.41,91), второе место заняла ее соотечественница Янфэй Чжоу (2.47,41).

Ранее в этот день российская спортсменка Елена Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в соревнованиях по настольному теннису в классе 11, к которому относятся лица с интеллектуальными нарушениями. В финале Прокофьева победила француженку Леа Ферне.

Также в субботу россиянин Александр Яремчук завоевал золотую медаль Паралимпийских игр на 1,5 тыс. м среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Дистанцию легкоатлет прошел за 3 мин. 52,08 сек.

В Паралимпиаде участвует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.

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