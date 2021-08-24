Император Японии объявил Паралимпиаду в Токио открытой

Император Японии Нарухито объявил летние Паралимпийские игры в Токио открытыми. Церемония проходит во вторник, 24 августа, на Национальном стадионе без зрителей.

Участие в церемонии принимают 163 сборные, команды еще 20 стран отказались присутствовать на параде спортсменов.

Как ожидается, она завершится эстафетой паралимпийского огня. Известный паралимпиец из Японии с помощью факела зажжет огонь в чаше стадиона.

Знаменосцами спортсменов Паралимпийского комитета России (ПКР) стали десятикратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1,5 тыс. м Елена Паутова.

В Паралимпиаде поучаствует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они будут выступать под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

Всего в Японии разыграют 539 комплектов наград. На Играх представят 22 вида спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады, напоминает «Спорт-Экспресс».

11 августа Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что у всех российских спортсменов, заявленных ПКР, есть право на участие в мероприятиях.

Ранее, 9 августа, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут свое мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио. Глава государства отмечал высокую готовность российских паралимпийцев и пожелал им удачи.

XVI Паралимпийские летние игры продлятся по 5 сентября.

До этого, 8 августа, в японской столице завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, они заняли пятое место в медальном зачете.