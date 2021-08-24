В Токио началась церемония открытия Паралимпиады

В Токио во вторник, 24 августа, проходит церемония открытия XVI летних Паралимпийских Игр.

Церемония открытия проходит без зрителей. Участие в церемонии открытия примут 163 сборные. Сборные 20 стран отказались принимать участие в параде спортсменов.

XVI Паралимпийские летние игры будут проводиться в период с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539). Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в играх под флагом страны из-за ограничений WADA и CAS.

11 августа Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что у всех российских спортсменов, заявленных Паралимпийским комитетом России (ПКР), есть право на участие в предстоящих Играх в Токио.

9 августа президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут свое мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио.

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