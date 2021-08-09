Путин спрогнозировал успех россиян на Паралимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году предъявят свое мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио.

В понедельник, 9 августа, российский лидер в режиме видеоконференции проводит встречу с членами паралимпийской команды России, проходящими финальную подготовку к предстоящим Играм на тренировочных базах в разных регионах.

«Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят свое уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании — Паралимпиаде. Путь к ней для нашей сборной оказался долгим, и не только по причине переноса стартов на один год из-за пандемии», — сказал Путин.

Он напомнил о несправедливом отстранении российской команды от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также о решении приостановить членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете (IPC).

«Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт», — указал Путин.

Вместе с этим президент отметил высокую готовность российских паралимпийцев и пожелал им удачи. Путин указал на то, что флаг и гимн России у них в сердце.

Глава государства также сообщил, что после Игр в Токио намерен встретиться как с олимпийцами, так и с паралимпийцами.

«Вот все закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведем», — заверил Путин.

8 августа в японской столице завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Российские спортсмены таким образом заняли пятое место в медальном зачете.

Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее в этот день поблагодарил российских спортсменов и отметил, что во многих видах спорта продемонстрированы выдающиеся результаты.

Теперь с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в играх под флагом России.