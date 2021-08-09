Матыцин назвал успешным выступление российских спортсменов на ОИ в Токио

Российские спортсмены показали успешное выступление на Олимпийских играх в Токио, во многих видах спорта продемонстрированы выдающиеся результаты. Такое мнение высказал журналистам в понедельник, 9 августа, министр спорта РФ Олег Матыцин.

Он также поблагодарил российских спортсменов.

«Был непростой период подготовки. Мы показали, что умеем готовиться и преодолевать трудности, в самых непростых условиях шла эта работа. Во многих видах были показаны выдающиеся результаты, мы завоевали 71 медаль, 20 золотых, превысили достижение Рио-де-Жанейро», — сказал министр.

По словам Матыцина, главное то, что россияне показали имеющийся у них потенциал.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее в этот день также заявлял, что Олимпиада-2020 завершилась для российских спортсменов триумфально. Как отмечал Поздняков, спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года.

Олимпийские игры завершились 8 августа в японской столице. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды ОКР, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Российские спортсмены таким образом заняли пятое место в медальном зачете.

Победу в зачете одержала команда США (‪39/41/33‬), вторыми стали китайцы (‪38/32/18‬), третьими — японцы (‪27/14/17‬).

Теперь 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).