XXXII летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на торжественной церемонии в воскресенье, 8 августа, объявил XXXII летние Олимпийские игры в Токио закрытыми.

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) заняла пятое место в медальном зачете. На счету команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали — всего 71 награда, добавляет «Спорт-Экспресс».

Победителем медального зачета стала сборная США — 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые медали. Вторыми оказались китайцы (‪38–32–18), на третьем месте — японцы (27–14–17).

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что результат сборной ОКР на Играх является очень хорошим в условиях санкций и усеченной команды. По его словам, необходимо поздравить с таким результатом всю команду, ОКР и Министерство спорта РФ, а также всех спортсменов и участников Олимпиады.

Накануне сборная ОКР на Играх в Японии завоевала 20-е золото и тем самым превзошла результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро по числу наград высшей пробы.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.

Теперь в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).