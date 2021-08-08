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В Госдуме оценили пятое место сборной ОКР в медальном зачете Олимпиады

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал пятое место сборной Олимпийского комитета России (ОКР) в медальном зачете Олимпиады в Токио.

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«Это очень хороший результат в условиях санкций и усеченной команды. Добились медалей и хороших показателей там, где никто не ожидал, где-то справедливо или несправедливо мы потеряли медали», – цитирует парламентария ТАСС в воскресенье, 8 августа.

По его словам, необходимо поздравить с таким результатом всю команду, ОКР и Министерство спорта РФ, а также всех спортсменов и участников Олимпиады.

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) занимает пятую строчку с 71 олимпийской медалью (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды).

Ранее в этот же день олимпийская сборная США гарантировала себе первое место в медальном зачете Олимпиады после победы американских волейболисток над бразильянками в финале соревнований.

В копилке американской сборной 39 наград высшей пробы, 41 серебряная медаль и 33 бронзовых. Всего на счету сборной США 113 олимпийских наград. На втором месте в медальном зачете находится Китай с 88 наградами, среди которых 38 золотых, 32 серебряные и 18 бронзовых медалей.

Накануне сборная ОКР на Играх в Японии завоевала 20-е золото и тем самым превзошла результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро по числу наград высшей пробы.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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