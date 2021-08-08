Прямой эфир
Спорт
Российские «художницы» завоевали серебро ОИ в групповом многоборье
Мир
Одномоторный самолет упал на жилой дом в США
Спорт
Сборная США одержала победу в медальном зачете на ОИ в Токио
Общество
Министр МЧС проверил готовность Хабаровского края к паводкам
Общество
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с кредитами
Мир
Не менее 14 человек погибли в ДТП в Турции
Общество
Князь Дома Романовых распишется с избранницей в обычном ЗАГСе
Мир
Пассажирский поезд сошел с рельсов на Украине
Спорт
Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе
Сюжет:

Сборная США одержала победу в медальном зачете на ОИ в Токио

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная США заняла первое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.В воскресенье, 8 августа, женская команда США по волейболу завоевала золото.

Неповторимый Лондон: наши волейболисты не смогли выиграть золото Игр
Как и в 2012 году, отыгрались с 0:2, но уступили в решающем сете сборной Франции

Американские спортсменки в финальном матче одолели команду Бразилии с счетом 3:0. Для волейболисток из США эта победа стала первой в истории на ОИ, пишет «Спорт-Экспресс».

На данный момент в копилке американской сборной 39 наград высшей пробы, 40 серебряных медалей и 33 бронзовых. Всего на счету сборной США 112 олимпийских наград. На втором месте в медальном зачете находится Китай с 87 наградами, среди которых 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей.

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) занимает пятую строчку с 70 олимпийскими медалями (20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых награды).

Ранее в этот же день глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио успешно проведены, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции.

Накануне сборная ОКР на Играх в Японии завоевала 20-е золото и тем самым превзошла результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро по числу наград высшей пробы.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021