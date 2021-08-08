Сборная США одержала победу в медальном зачете на ОИ в Токио

Сборная США заняла первое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.В воскресенье, 8 августа, женская команда США по волейболу завоевала золото.

Американские спортсменки в финальном матче одолели команду Бразилии с счетом 3:0. Для волейболисток из США эта победа стала первой в истории на ОИ, пишет «Спорт-Экспресс».

На данный момент в копилке американской сборной 39 наград высшей пробы, 40 серебряных медалей и 33 бронзовых. Всего на счету сборной США 112 олимпийских наград. На втором месте в медальном зачете находится Китай с 87 наградами, среди которых 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей.

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) занимает пятую строчку с 70 олимпийскими медалями (20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых награды).

Ранее в этот же день глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио успешно проведены, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции.

Накануне сборная ОКР на Играх в Японии завоевала 20-е золото и тем самым превзошла результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро по числу наград высшей пробы.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.