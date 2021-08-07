Россияне по золотым медалям на ОИ в Токио превзошли результат в Рио

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх в Токио в субботу, 7 августа, завоевала 20-е золото и превзошла результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро по числу наград высшей пробы.

Двадцатое золото россиянам принесла Мария Ласицкене в прыжках в высоту. В итоге команда переместилась на четвертое место общего медального зачета Олимпийских игр в Токио, отмечает «Спорт-Экспресс».

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая прошла в 2016 году, в копилке российской команды было 55 медалей: 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. В активе сборной ОКР на Играх в Токио уже 68 медалей: 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые.

7 августа российские синхронистки завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.

В составе сборной ОКР выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Спортсменок поздравил с победой президент России Владимир Путин.

Также в субботу российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев выиграл на Олимпиаде в Токио золотую медаль.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.