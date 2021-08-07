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Путин поздравил российских синхронисток с золотом ОИ

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Президент России Владимир Путин поздравил российских синхронисток победой на Олимпиаде в Токио в групповых соревнованиях. Поздравительную телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля в субботу, 7 августа.

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Президент отметил, что спортсменки продолжили традиции российской школы синхронного плавания, а также указал, что в ходе своего триумфального выступления не оставили своим соперницам ни единого шанса на успех.

«Завоеванное вами олимпийское золото — большая, заслуженная награда за ваш талант, мастерство, за радость и красоту, которые вы щедро дарите многочисленным почитателям вашего динамичного, зрелищного вида спорта», — подчеркнул президент.

Ранее в этот же день российские синхронистки завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.

В составе сборной ОКР выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований. Второе место заняла команда из Китая с 193,5310 балла, а третье — украинские синхронистки с 190,3018, пишет «Спорт-Экспресс».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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