Глава МОК заявил об успешном проведении Олимпиады в Токио

Олимпийские игры в Токио успешно проведены, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавиурсной инфекции, заявил 8 августа глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Мы провели успешные Олимпийские игры, несмотря на все сложности нынешнего времени», — сказал Бах на пресс-конференции.

Отмечается, что, согласно данным на 8 августа, общее число случаев заражения COVID-19 среди лиц, задействованных в проведении Игр, составило 430.