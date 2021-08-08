Сборная Олимпийского комитета России заняла пятое место на ОИ в Токио

Россия стала пятой в общем медальном зачете летних Олимпийских Игр в Токио, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали.

Российские спортсмены, выступающие под флагом Олимпийского комитета страны (ROC) потеряли шансы догнать идущую на четвертом месте команду Великобритании (22-21-22), так как могут рассчитывать на золото лишь в женском турнире по гандболу. При этом еще накануне россияне превзошли по количеству золотых медалей свои результаты на Играх в Рио-де-Жанейро.

Первое место в медальном зачете досталось США. Американские спортсмены завоевали 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. На втором - сборная Китая (38-32-18), на третьем - Япония (27 - 14-17), пишет Спорт Экспресс.

Олимпийские Игры завершатся 8 августа. Ранее в этот же день глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио успешно проведены, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавиурсной инфекции.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.