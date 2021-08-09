Глава ОКР назвал триумфальным завершение Игр для российских атлетов

Олимпиада-2020 завершилась для российских спортсменов триумфально. Об этом 9 августа заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Сегодня они (Олимпийские игры. — Ред.) завершились триумфально для нашей команды. Уезжаем с небольшой грустинкой, потому что всегда печально расставаться с друзьями. Организаторы сделали всё возможное, чтобы Олимпиада состоялась. Чтобы 11 тыс. спортсменов смогли реализовать свою олимпийскую мечту», — цитирует его «РИА Новости».

Российские атлеты завоевали по итогам Олимпиады 71 награду, заняв пятое место в медальном зачете.

Как отметил Поздняков, спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года.

Глава ОКР подчеркнул, что Олимпиада всегда открывает новые имена, и выразил уверенность в том, что так же будет и на Олимпиаде-2024 в Париже. «За три года спортсмены, которые не смогли подняться на самую высокую ступень пьедестала почета, добавят в подготовке. Искренне желаю им всем добиться золотых медалей в Париже. Поколение наших молодых спортсменов, юниоров способно прибавить и во всеоружии подойти к следующим Играм», — указал он.

Поздняков добавил, что спортсмены прилетали в Токио разрозненной командой профессиональных, хорошо подготовленных спортсменов-олимпийцев, а улетали командой героев. Он поблагодарил их за мужество в борьбе за медали, а также СМИ — за «яркое и точное освещение событий».

Олимпийские игры завершились 8 августа в японской столице. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Победу в зачете одержала команда США (‪39/41/33‬), вторыми стали китайцы (‪38/32/18‬), третьими — японцы (‪27/14/17‬).

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что результат сборной ОКР на Играх является очень хорошим в условиях санкций и усеченной команды. По его словам, необходимо поздравить с таким результатом всю команду, ОКР и Министерство спорта РФ, а также всех спортсменов и участников Олимпиады.

С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).