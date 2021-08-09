Прямой эфир
Туризм
Первый после возобновления авиасообщения рейс из России сел в Хургаде
Происшествия
На металлургическом комбинате в Липецке прогремел взрыв
Общество
В России за сутки выявили 22 160 новых случаев коронавируса
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 августа
Общество
Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку
Происшествия
В Мурманской области спасатели начали поиски пропавшей группы туристов
Мир
Мэр Нагасаки призвал РФ и США сократить ядерные запасы
Общество
Вузам порекомендовали проводить экзамены для вакцинированных студентов отдельно
Происшествия
Виновник аварии со спорткаром в Москве впал в кому
Сюжет:

Глава ОКР назвал триумфальным завершение Игр для российских атлетов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпиада-2020 завершилась для российских спортсменов триумфально. Об этом 9 августа заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Токийский драфт: Россия перевыполнила медальный план и смазала концовку
Как прошло закрытие XXXII летней Олимпиады и какие выводы стоит сделать нашей сборной по итогам Игр в Японии

«Сегодня они (Олимпийские игры. — Ред.) завершились триумфально для нашей команды. Уезжаем с небольшой грустинкой, потому что всегда печально расставаться с друзьями. Организаторы сделали всё возможное, чтобы Олимпиада состоялась. Чтобы 11 тыс. спортсменов смогли реализовать свою олимпийскую мечту», — цитирует его «РИА Новости».

Российские атлеты завоевали по итогам Олимпиады 71 награду, заняв пятое место в медальном зачете.

Как отметил Поздняков, спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года.

Глава ОКР подчеркнул, что Олимпиада всегда открывает новые имена, и выразил уверенность в том, что так же будет и на Олимпиаде-2024 в Париже. «За три года спортсмены, которые не смогли подняться на самую высокую ступень пьедестала почета, добавят в подготовке. Искренне желаю им всем добиться золотых медалей в Париже. Поколение наших молодых спортсменов, юниоров способно прибавить и во всеоружии подойти к следующим Играм», — указал он.

Поздняков добавил, что спортсмены прилетали в Токио разрозненной командой профессиональных, хорошо подготовленных спортсменов-олимпийцев, а улетали командой героев. Он поблагодарил их за мужество в борьбе за медали, а также СМИ — за «яркое и точное освещение событий».

Олимпийские игры завершились 8 августа в японской столице. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Победу в зачете одержала команда США (‪39/41/33‬), вторыми стали китайцы (‪38/32/18‬), третьими — японцы (‪27/14/17‬).

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что результат сборной ОКР на Играх является очень хорошим в условиях санкций и усеченной команды. По его словам, необходимо поздравить с таким результатом всю команду, ОКР и Министерство спорта РФ, а также всех спортсменов и участников Олимпиады.

С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021