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МПК подтвердил право на участие российских спортсменов в Паралимпиаде в Токио

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Международный паралимпийский комитет (МПК) подтвердил, что у всех российских спортсменов, заявленных Паралимпийским комитетом России (ПКР), есть право на участие в предстоящих Играх в Токио. Об этом сообщил в среду, 11 августа, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

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«Из МПК получено подтверждение, что все спортсмены, заявленные ПКР, имеют право участвовать в Паралимпийских играх в Токио», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Рожкова, все представленные ПКР спортсмены удовлетворяют минимальным требованиям по тестированию, изложенным в пересмотренных поствосстановительных критериях МПК для Паралимпийского комитета России.

9 августа президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут свое мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио.

Глава государства также отметил высокую готовность российских паралимпийцев и пожелал им удачи.

8 августа в японской столице завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, они заняли пятое место в медальном зачете.

Теперь с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в играх под флагом страны.

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