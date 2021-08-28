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Пловец Граничка побил мировой рекорд и взял золото Паралимпиады

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Россиянин Андрей Граничка в субботу, 28 августа, завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 м брассом.

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При этом он побил еще и мировой рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 25,13 секунды. Второе место занял испанец Антони Понсе Бертран с результатом 1 минута 26,53 секунды, а третье — китаец Ли Цзюньшэн с 1 минутой 29,01 секунды.

Пловцы выступали в категории SB5, где заявлены спортсмены с низким ростом, а также имеющие серьезное поражение конечностей или потерю двух конечностей, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в субботу российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием и установил новый мировой рекорд. Предыдущий при этом ранее также принадлежал ему.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 21,17 секунды. Серебро завоевал израильтянин Ами Омер Дадаон, а бронзу —японец Такаюки Судзуки.

В Паралимпиаде участвуют более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.

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