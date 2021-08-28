Пловец Жданов рассказал о цели установить мировой рекорд на Паралимпиаде

Российский пловец Роман Жданов рассказал журналистам, что ставил перед собой задачу установить мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио.

28 августа спортсмен завоевал золотую медаль Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием, установив при этом мировой рекорд. Жданов проплыл дистанцию за 2 мин. 21,17 сек.

25 августа пловец выиграл золото на дистанции 50 м брассом. Он показал время 46,49 сек., что стало новым мировым рекордом, пишет «Спорт-Экспресс».

Россиянин подчеркнул, что его преимущество может показаться большим, поскольку на соревнованиях 28 августа не было основного соперника из Новой Зеландии.

«Передо мной стояла задача улучшить свое время, а так как это был мой мировой рекорд, то, соответственно, была задача и мировой рекорд установить. И я сегодня выложился по максимуму», — отметил Жданов.

Вместе с тем россиянин обратил внимание на то, что две победы в Токио и два мировых рекорда нельзя никак сопоставить, так как это были совершенно разные стили плавания.

«Задача выполнена, но еще не до конца — впереди еще четыре дистанции. И силы у меня еще есть», — добавил пловец.

В Паралимпиаде участвуют более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.

Церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио состоялась 24 августа. Соревнования продлятся по 5 сентября.