Рапиристка Васильева завоевала бронзу Паралимпиады в Токио

Российская рапиристка Людмила Васильева в субботу, 28 августа, завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках.

36-летняя спортсмена победила соперницу из Китая Сяо Жун со счетом 15:12.

Рапиристки выступали в категории В, где представлены спортсменки, не способные полностью контролировать туловище или руку для фехтования, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день российский рапирист Никита Нагаев завоевал бронзу Паралимпиады в фехтовании на рапирах на колясках. Спортсмен победил итальянца Маттео Бетти со счетом 15:1. Соперники выступили в категории А, в которой участвуют спортсмены без возможности контролировать свое туловище.

В Паралимпиаде участвуют более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.