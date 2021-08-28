Рапирист Нагаев завоевал бронзу Паралимпиады в Токио

Российский рапирист Никита Нагаев 28 августа завоевал бронзу Паралимпиады в Токио в фехтовании на рапирах на колясках.

Спортсмен победил итальянца Маттео Бетти со счетом 15:1. Соперники выступили в категории А.

27-летний Нагаев — чемпион Европы 2018 года. Он также выиграл несколько серебряных и бронзовых медалей Кубка мира.

Ранее в этот день россиянин Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в комплексном плавании на дистанции 150 м. Он пришел к финишу с результатом 2 мин. 12,17 сек., что стало мировым рекордом.

Российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебро Паралимпиады в Токио на дистанции 100 м на спине. Она преодолела дистанцию за 1 мин. 8,76 сек.

В настоящее время россияне, на счету которых 12 золотых, семь серебряных и 16 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете, пишет «Спорт-Экспресс».

В Паралимпиаде участвуют более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.