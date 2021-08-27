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Российская пловчиха Пикалова завоевала серебро Паралимпиады в Токио

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Российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебро Паралимпиады в Токио на дистанции 100 м на спине. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Спортсменка преодолела дистанцию за 1 мин. 8,76 сек. Первой стала британка Ханна Расселл (1 мин. 8,44 сек.), Пикалова. Третье место заняла бразильянка Мариа Каролина Гомес Сантьяго (1 мин. 9,18 сек.).

Отмечается, что спортсменки выступали в категории S12 (интеллектуальные нарушения).

Для сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) эта награда стала 19-й в Токио.

Накануне российский пловец Андрей Калина стал первым в дистанции 100 м брассом в классе SB8 на Паралимпиаде в Токио, преодолев расстояние за за 1 мин. 7,24 сек.

В тот же день россиянин Андрей Граничка завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в комплексном плавании на дистанции 200 м.

Кроме того, 25 августа российский пловец Роман Жданов выиграл золото Паралимпийских игр в Токио на дистанции 50 м брассом. Он показал время 46,49 секунды, что стало новым мировым рекордом.

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