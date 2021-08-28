Россиянка Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в настольном теннисе

Россиянка Елена Прокофьева в субботу, 28 августа, выиграла золото Паралимпиады в Токио в соревнованиях по настольному теннису в классе 11, к которому относятся лица с интеллектуальными нарушениями.

В финале спортсменка победила француженку Леа Ферне. Встреча завершилась со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 в пользу Прокофьевой, сообщает «Спорт-Экспресс».

50-летняя россиянка также является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Российский спортсмен Юрий Ноздрунов ранее в этот день занял третье место на Паралимпийских играх в полуфинале турнира по настольному теннису в классе 9, к которому относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

В Паралимпиаде участвуют более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.