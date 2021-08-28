Россиянин Ноздрунов завоевал бронзу Паралимпиады в настольном теннисе

Россиянин Юрий Ноздрунов занял третье место на Паралимпийских играх в Токио в полуфинале турнира по настольному теннису в классе 9, к которому относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ноздрунов уступил бельгийцу Лорану Дево со счетом 8:11, 11:8, 1:11, 13:11, 4:11, сообщает «Спорт-Экспресс» 28 августа.

В финальном матче, который пройдет 30 августа, бельгийский спортсмен встретиться с австралийцем Лином Ма.

31-летний Ноздрунов — мастер спорта России международного класса. Он дважды становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и один раз — бронзовым призером чемпионата Европы.

Ранее в этот день россиянин Александр Яремчук завоевал золотую медаль в беге на 1,5 тыс. м среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а Александр Костин — бронзовую, в беге на дистанции 5 тыс. м среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.

В Паралимпиаде участвуют более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.