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Спорт
Россиянин Яремчук завоевал золото на Паралимпиаде в беге на 1,5 тыс. м
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Россиянин Ноздрунов завоевал бронзу Паралимпиады в настольном теннисе

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Россиянин Юрий Ноздрунов занял третье место на Паралимпийских играх в Токио в полуфинале турнира по настольному теннису в классе 9, к которому относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

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Ноздрунов уступил бельгийцу Лорану Дево со счетом 8:11, 11:8, 1:11, 13:11, 4:11, сообщает «Спорт-Экспресс» 28 августа.

В финальном матче, который пройдет 30 августа, бельгийский спортсмен встретиться с австралийцем Лином Ма.

31-летний Ноздрунов — мастер спорта России международного класса. Он дважды становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и один раз — бронзовым призером чемпионата Европы.

Ранее в этот день россиянин Александр Яремчук завоевал золотую медаль в беге на 1,5 тыс. м среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а Александр Костин — бронзовую, в беге на дистанции 5 тыс. м среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.

В Паралимпиаде участвуют более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.

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