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Россиянин Яремчук завоевал золото на Паралимпиаде в беге на 1,5 тыс. м

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Россиянин Александр Яремчук завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 1,5 тыс. м среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в субботу, 28 августа.

Дистанцию легкоатлет прошел за 3 минуты 52,08 секунды. На втором месте болгарский спортсмен Християн Стоянов, бронзовую медаль завоевал представитель Уганды Дэвид Эмонг, пишет ТАСС.

Ранее в этот же день россиянин Александр Костин завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио в беге на дистанции 5 тыс. м среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.

27 августа россиянин Альберт Хинчагов одержал победу на Паралимпийских игр в Токио на соревнованиях по толканию ядра.

В этот же день российские шпажисты завоевали золотую медаль на Паралимпийских играх, став лучшими в командном турнире по фехтованию на колясках. Спортсмены обошли китайских шпажистов со счетом 45:39.

В Паралимпиаде участвует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.

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