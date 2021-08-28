Военные США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане

Военные США в результате одного из произведенных контролируемых взрывов в Кабуле уничтожили Eagle Base — последний аванпост Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Афганистане за пределами столичного аэропорта. Об этом сообщает в субботу, 28 августа, The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, военные избавились от базы для того, чтобы оставленное на ней оборудование и информация не попали в руки властям Кабула.

Отмечается, что уничтожение Eagle Base было спланированным и не было связано с атаками у аэропорта Кабула.

Накануне Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. В ведомстве уточнили, что при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был уничтожен боевик группировки ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

26 августа в Кабуле прогремели несколько взрывов, их жертвами стали почти 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие, два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны. СМИ писали, что к атакам могут быть причастны террористы ИГ.

Позднее в тот же день в Кабуле прогремело еще два взрыва, их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

19 августа агентство Reuters писало, что после бегства правительственных сил Афганистана новые власти Кабула захватили в качестве трофеев часть военной техники США. Как отмечается в публикации, с 2002 по 2017 год Вашингтон поставил афганским военнослужащим вооружения на сумму около $28 млрд, включая оружие, ракеты, приборы ночного видения и даже небольшие беспилотники для сбора данных.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

Американский президент Джо Байден 26 августа выступил с речью по случаю трагедии в Кабуле, в ходе которой дал обещание «отследить» виновников нападения и «заставить заплатить» за содеянное. Кроме того, глава Белого дома заявил, что возлагает ответственность за случившееся на себя.

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия» 24 августа, прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он подчеркнул, что Россия не станет вмешиваться во внутренние дела этого государства и тем более не станет втягивать свои Вооруженные силы в конфликт «всех против всех». Одновременно российский лидер раскритиковал идеи Запада о размещении беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Глава государства также призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев.