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В США считают, что талибам могли достаться более 2 тыс. американских БТР

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После бегства правительственных сил Афганистана боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили в качестве трофеев часть военной техники Соединенных Штатов. Об этом пишет агентство Reuters.

В публикации обращается внимание на то, что около месяца назад минобороны Афганистана разместило фото доставки семи новых американских вертолетов в Кабул. Через несколько дней министр обороны США Ллойд Остин указал на неизменную поддержку афганской армии.

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Однако уже в течение нескольких недель талибы захватили большую часть Афганистана и присвоили военную технику, оставшуюся после ухода американской армии.

Кроме того, появились кадры, на которых можно увидеть, как продвигающиеся по Афганистану талибы осматривают длинные ряды автомобилей и открывают ящики с новым оружием, средствами связи и даже военными беспилотниками

«Всё, что не было уничтожено, теперь принадлежит талибам», — сказал агентству официальный представитель США.

Другой официальный представитель Вашингтона сообщил, что, предположительно, талибы взяли под контроль более 2 тыс. бронетранспортеров и, возможно, до 40 единиц боевой авиации, в том числе вертолеты Black Hawk и боевые дроны ScanEagle. При этом точных цифр никто назвать не может.

«Мы теперь видим боевиков «Талибана», вооруженных американским оружием, которое они захватили у афганских сил. Это вызывает большую угрозу для США и их союзников», — считает конгрессмен Майкл Маккол, член комитета по иностранным делам палаты представителей США.

Как отмечается в публикации, с 2002 по 2017 год Соединенные Штаты поставили афганским военнослужащим вооружения на сумму около $28 млрд, включая оружие, ракеты, приборы ночного видения и даже небольшие беспилотники для сбора данных. В период с 2003 по 2016 год предоставили афганским силам 208 единиц боевой авиатехники.

«Эксперты говорят, что ситуация в Афганистане показывает, что американцам нужно найти более эффективные способы контроля за военной техникой, которую они предоставляют своим союзникам», — указывает агентство.

19 августа помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти пытаются подсчитать, какое количество американского оружия и военной техники, переданного Вашингтоном армии Афганистана, могло впоследствии попасть в руки талибов.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В свою очередь, вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя временным главой страны.

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