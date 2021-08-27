Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени прятал лицо в зале суда

Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной прятал лицо в зале суда. Заседание по делу состоялось 27 августа.

Подозреваемый зашел в зал в капюшоне и с закрытым лицом. Он не смотрел в камеры и не отвечал на вопросы журналистов.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве Бережной был задержан 25 августа. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники. Подозреваемый несколько дней хранил труп жертвы в холодильнике.

Друг задержанного заявил, что не верит в его виновность. Соседи рассказали, что не наблюдали у мужчины асоциального поведения. Также в невиновности Бережного уверена его сестра, она охарактеризовала брата как положительного семейного человека.

Следствие попросило арестовать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).