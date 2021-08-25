Сестра подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени прокомментировала его задержание

Сестра подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, Алена Бережная прокомментировала задержание своего брата.

По словам девушки, она уверена в его невиновности.

Мужчину задержали 25 августа. На допросе он отметил, что понимает причину задержания, а именно — подозрения в убийстве несовершеннолетней. Как сообщил позже Telegram-канал «Тюмень №1», подозреваемый признался в содеянном. По данным РЕН ТВ, им оказался 40-летний Виталий Бережной, работающий мебельщиком в ИП «Петелина».

«Господи, это что розыгрыш или что? Я не понимаю. <...> Я в это поверить не могу. Такого просто быть не может. Мне только что позвонил человек и эту информацию сообщил, я как бы даже не в курсе была. Такого просто быть не может», — сказала она в беседе с «Известиями».

Алена рассказала, что в последний раз общалась с братом примерно две недели назад. Женщина уточнила, что Виталий Бережной проживает в Тюмени, тогда как она — в Сургуте.

«Положительный человек. <...> У него нормальная, благополучная семья, двое детей. <...> Он очень сильно любит детей, семейный человек. <...> Работяга. Трудится, зарабатывает деньги на жизнь и, как говорится, всё, как у всех людей», — подчеркнула Алена.

По ее словам, «никто бы не мог подумать, что такое может быть». Она отметила, что ей до сих пор кажется, что это ошибка. Алена полностью уверена в том, что ее брат не причастен к преступлению.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

В МВД отметили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. Кроме того, уточнялось, что в квартире подозреваемого был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Мужчина, по некоторым данным, проживал недалеко от убитой девочки — в соседнем доме, в общежитии, куда школьница ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Мебельная фабрика, где работал подозреваемый, расположена неподалеку.