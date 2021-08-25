Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени работал в милиции

Мужчина, которого подозревают в убийстве школьницы в Тюмени, с 2009 по 2011 год работал в милиции в звании сержанта. Об этом сообщает в среду, 25 августа, РЕН ТВ.

Подозреваемый проживал недалеко от убитой девочки — в соседнем доме, в общежитии, куда школьница ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Это примерно в пяти минутах ходьбы от дома ребенка. Рядом расположена мебельная фабрика, на которой в последнее время работал 40-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что мужчина служил в спецназе, но официальных данных на этот счет нет.

Мужчину задержали ранее в этот же день, в совершенном преступлении он признался. В его квартире провели обыски. Как сообщалось, там обнаружили следы на ковре, а также провод, похожий на тот, которым был связан ребенок.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки обнаружили 19 августа. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на мешок, в котором находились останки.

Как предположили участвующие в поисках волонтеры, тело могли подкинуть к участку 3–4 дня назад, после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.